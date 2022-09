Volkswagen Caminhões e Ônibus avança para nova era com o maior desenvolvimento de sua história

Eficiência, conforto, segurança e tecnologia são os grandes diferenciais do novo portfólio

Novas pesquisas incluem primeiros testes com veículo autônomo

Veículos da marca podem sair de fábrica 100% conectados

Investimentos ultrapassam R$ 1 bilhão para este lançamento

SÃO PAULO, 28 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus apresenta nesta terça-feira (27/9), em primeira mão, os pilares que vão sustentar seu novo portfólio a partir de 2023. As novas linhas para o transporte de cargas da marca são o resultado do investimento de mais de R$ 1 bilhão e vão muito além do que requer a legislação, estreando evoluções significativas para maior eficiência, conforto, segurança e tecnologia, ao mesmo tempo em que a montadora avança na pesquisa com veículos autônomos.

Este é o maior desenvolvimento da VWCO, que reformulou todos os seus modelos das famílias Delivery, Constellation e Meteor. São cerca de 4.500 peças novas, com a localização de diversos componentes. Todos testados e aprovados na maior frota de protótipos construída pela montadora.

Ao longo do programa, foram mais de 100 veículos envolvidos no maior estudo já conduzido pela Volkswagen Caminhões e Ônibus para garantir a solução ideal para cada segmento. O resultado é um portfólio que entrega em média 10% mais de eficiência, com inovações em conforto, segurança e tecnologia. Para conferir ainda mais rentabilidade, os veículos também poderão sair 100% conectados de fábrica.

"Preparamos uma verdadeira coleção de soluções para nossos clientes, antecipando e criando diversas novas tendências no mercado como é o nosso DNA com tecnologias prontas para fazerem a diferença no dia a dia nas ruas e estradas brasileiras. Ao mesmo tempo, mantemos nosso horizonte voltado ao futuro, com novas pesquisas com veículos autônomos", destaca Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Com o início dos testes com o Constellation autônomo, a montadora avança no último dos três pilares que o Grupo TRATON, do qual a VWCO faz parte, defende para o futuro dos veículos comerciais: elétrico, conectado e autônomo. O progresso da marca nessa jornada é sólido. Seus modelos e-Delivery ganham nova capacidade de carga e se tornam os maiores de seus segmentos. Em paralelo, a marca também anuncia que seus caminhões poderão ser produzidos conectados ao sistema RIO para gestão inteligente de frotas.

Para fazer frente à toda essa estratégia, a rede de concessionárias da VWCO vai contabilizar mais de dez novas casas até o ano que vem. As inaugurações e modernizações ocorrem por todo o país, superando investimentos de R$ 200 milhões. Os aportes chegam para acompanhar o ritmo de recuperação das vendas de caminhões e ônibus da marca, que inclusive se mantém líder no mercado de transporte de cargas desde o último ano.

https://vwtbpress.com/

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1909942/MG_3019.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus

SOURCE Volkswagen Caminhões e Ônibus