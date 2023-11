Volkswagen Caminhões e Ônibus conquista seu maior lote no Caminho da Escola com 5.600 veículos

Nova licitação consolida marca como maior fornecedora do programa com volume que vai superar 30 mil ônibus para transporte escolar

SÃO PAULO, 27 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus será responsável por fornecer mais 5.600 novos veículos na mais recente licitação para o programa Caminho da Escola – o maior lote conquistado pela empresa desde a criação dessa iniciativa pelo Governo Federal. As unidades podem ser encomendadas e entregues até o fim de 2024 e vão ampliar a frota de transporte escolar no Brasil para garantir acesso à educação para crianças e adolescentes de todo o país. Com o resultado, a empresa segue líder absoluta no fornecimento de veículos para o programa e se consolida também como o maior produtor de ônibus escolares do hemisfério sul.

(PRNewsfoto/Volkswagen Caminhões e Ônibus)

Em 2023, a VWCO celebra 15 anos desde suas primeiras unidades entregues para a iniciativa. Nesse período, foram mais de 27 mil ônibus VW, que transportam cerca de 27 milhões de estudantes nos lugares mais remotos do Brasil. Esses veículos estão distribuídos por mais de cinco mil municípios, o que significa que quase todas as cidades brasileiras contam com pelo menos um Volksbus do Caminho da Escola.

"Para nós, como líderes no fornecimento de ônibus escolares, este é um negócio de grande relevância especialmente por nos permitir cumprir nosso propósito de oferecer soluções de transporte sustentável para todos. É uma grande honra saber que estamos contribuindo para o acesso de estudantes brasileiros à educação, com uma frota que agora vai superar a marca de 30 mil unidades Volkswagen nesse importante programa", afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Sob medida para o transporte escolar

Cada modelo da Volkswagen Caminhões e Ônibus para o Caminho da Escola é feito sob medida. Em sua nova linha, a empresa reforçou as vantagens operacionais dos veículos, inclusive para entregar mais segurança ativa de série, conforto superior e maior tecnologia, além de maior eficiência e economia de combustível.

Nessa licitação, a Volkswagen vai fornecer 4 mil veículos na configuração ORE 1, construída com base no chassi Volksbus 8.180E, e mais 1.600 unidades Onurea configurada no Volksbus 8.180. Ambos são novidades da linha de ônibus Volkswagen e estão equipados com motor ISF 3.8L, quatro cilindros e com transmissão manual de seis velocidades, além de equipados com ar condicionado. Podem transportar até 29 estudantes e oferecem duas opções de acessibilidade, sendo plataforma elevatória ou dispositivo de poltrona móvel (DPM).

Caminho da Escola

Operado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE), o programa Caminho da Escola foi criado em 2007 para renovar e ampliar a frota de veículos escolares, garantir segurança e qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir para a redução da evasão escolar, ampliando, por meio do transporte diário, o acesso e a permanência na escola dos estudantes matriculados na educação básica da zona rural das redes estaduais e municipais. O programa também padroniza os veículos de transporte escolar, reduz os preços dos veículos e aumenta a transparência das aquisições.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e Navistar, a TRATON SE é controladora do GRUPO TRATON e um dos principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Seu portfólio de produtos inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Para um mundo sustentável": esta intenção reforça a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

[email protected]

Fotografia: https://mma.prnewswire.com/media/2286356/BVAIXS.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus