Volkswagen Caminhões e Ônibus é eleita a melhor empresa para trabalhar no Estado do Rio de Janeiro

"Conquistar esse resultado é um dos nossos maiores orgulhos, especialmente no ano em que todos enfrentamos essa pandemia. Ser considerada a Melhor Empresa para Trabalhar no Estado do Rio é uma conquista de todo nosso time, que constrói esse ambiente de proximidade diariamente e partilha dos mesmos valores de respeito, determinação, foco no cliente, integridade e, claro, espírito de equipe", afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Várias iniciativas estão por trás desse resultado e vão além do clima familiar promovido entre os mais diferentes níveis hierárquicos. No último ano, a Volkswagen Caminhões e Ônibus investiu ainda mais para apoiar seus colaboradores e respondeu de forma rápida aos desafios de gestão de pessoas impostos pela pandemia.

Novidades para promover mudanças

A empresa criou o programa Trabalho Sob Medida para flexibilizar a jornada e o formato do expediente. Também inovou com o Mente Saudável que oferece incentivos para o bem-estar dos colaboradores, até mesmo com terapia psicológica. Em outra frente, a empresa fortaleceu sua política de pluralismo e inclusão para valorizar seus talentos e enfatizar o espaço para que todos expressem suas opiniões e ideias de forma bastante transparente.

Não à toa, entre os pontos de destaques da VWCO, está o reconhecimento ao elevado índice em agilidade de inovação. A pesquisa mede a vivência dos colaboradores em um ambiente propício a novas propostas. Prova disso são os dois grandes lançamentos que a empresa teve no último ano: os maiores Volkswagen do mundo e também a primeira família de caminhões elétricos desenvolvidos e produzidos no Brasil.

"Reforçamos nossos programas para dar confiança e segurança aos nossos colaboradores em meio a tantas incertezas geradas pela pandemia, mas também fomos além e implementamos novidades. Seguiremos assim. A cada pesquisa, sempre utilizamos o resultado como um termômetro, porque para nós, a excelência em clima organizacional é um objetivo permanente", ressalta Roberto Cortes.

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e MAN, a VW Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas ou africanas.

Sobre o GRUPO TRATON

A TRATON SE é subsidiária da Volkswagen AG e um dos principais fabricantes mundiais de veículos comerciais com as marcas MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus e RIO. Em 2020, as marcas do GRUPO TRATON venderam um total de cerca de 190.200 veículos. Seus produtos incluem veículos comerciais leves, caminhões e ônibus fabricados em 29 locais de produção e montagem em 17 países. A empresa tinha uma força de trabalho de cerca de 82.600 colaboradores em todo o mundo em suas marcas de veículos comerciais, em 31 de dezembro de 2020. O objetivo do grupo é transformar o sistema de transporte através de produtos, serviços e da parceria com seus clientes.

