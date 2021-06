Volkswagen Caminhões e Ônibus entrega primeiro e-Delivery da Ambev

Todos os modelos anteriores ainda estavam em fase de desenvolvimento e validação da tecnologia concebida pela montadora. Com a parceria com a Ambev, foram mais de 45 mil quilômetros rodados nesses testes, deixando de emitir mais de 34 toneladas de CO2 e de consumir mais de 10.000 litros de diesel. O ciclo também confirmou um potencial de regenerar cerca de 40% da energia desprendida na frenagem ou mesmo em desacelerações do veículo e, assim, alimentar as baterias.

Para Rodrigo Figueiredo, vice-presidente de Sustentabilidade e Suprimentos da Ambev, "A jornada de economia de baixo carbono da Ambev teve início há quase 20 anos, com foco na eficiência energética e mudanças da nossa matriz para biomassa e gás natural. De lá para cá, temos um imenso orgulho das nossas conquistas e iniciativas pioneiras para que, do campo ao copo, as nossas metas ambientais ambiciosas sejam alcançadas com rapidez. Desde 2003, já reduzimos 63% das nossas emissões como um todo."

Rodrigo ressalta ainda que "a logística é parte essencial nessa jornada, com o fomento de uma tecnologia 100% brasileira em parceria com a Volkswagen Caminhões e Ônibus, estamos inovando juntos e criando soluções para compartilhar com todo o mercado e outras empresas."

O objetivo tanto da Ambev quanto da VWCO é somar forças para viabilizar a utilização da propulsão elétrica na distribuição urbana e criar uma referência em sustentabilidade para o mercado logístico global.

A parceria entre as duas empresas vem de longa data para o desenvolvimento de novas tecnologias e essa sinergia culmina agora com a entrega do primeiro veículo zero emissões 100% desenvolvido pela engenharia nacional, elevando o nível de colaboração e transparência, para que fosse possível criar um modelo de negócio viável ao mercado em geral.

Concebido por um time dedicado de e-Mobility, o e-Delivery foi produzido na fábrica da VW Caminhões e Ônibus em Resende, que recentemente deu início à montagem em série desses modelos elétricos, tornando-se a primeira do país com essa operação em larga escala.

"O que estamos fazendo é histórico. Vamos colocar em operação junto com a Ambev uma frota de cem caminhões elétricos circulando pelas ruas do país até o fim de 2021. Estamos avançando no mesmo ritmo que a tecnologia se desenvolve em economias mais avançadas, como a europeia e a norte-americana, graças ao know-how de nossos engenheiros brasileiros. E não paramos por aí, em breve teremos mais novidades para anunciar sobre todo o ecossistema que criamos para viabilizar a introdução da mobilidade elétrica no Brasil", afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da VW Caminhões e Ônibus.

Investimentos para mobilidade elétrica

A VWCO investiu cerca de R$ 150 milhões no desenvolvimento e complexo produtivo do e-Delivery. A empresa construiu uma nova área dedicada exclusivamente à eletrificação: o e-Shop. O centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca também passa a abrigar a maior infraestrutura de carregadores de alta potência do Brasil, com diferentes modelos, para dar apoio à toda essa inovação. Todos os colaboradores da empresa receberam uma capacitação específica para atuarem nesse novo cenário.

Além do investimento na aquisição dos veículos, a Ambev está inaugurando mais de 44 usinas solares em todo o Brasil, que, juntamente com outros projetos de energia renovável, vão produzir eletricidade o suficiente para atender 100% dos 93 centros de distribuição da companhia pelo país. Assim, 100% destes caminhões elétricos que prestarem serviço para a Ambev serão alimentados por energia renovável quando a frota estiver completa.

Objetivos maiores

Com a parceria entre Ambev e VW, 1.600 caminhões VW elétricos serão utilizados na distribuição de bebidas até 2025. Isso significa que mais de 1/3 da frota que atende a cervejaria será composta por veículos VW movidos a energia limpa, deixando de emitir mais de 36 mil toneladas de carbono em sua cadeia logística por ano.

