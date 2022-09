Volkswagen Caminhões e Ônibus estabelece primeiro importador oficial da marca no Oriente Médio

Veículos já desembarcam na Jordânia

SÃO PAULO, 14 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus expande mais uma vez suas fronteiras, cumprindo seu plano de internacionalização. Depois de estrear na Ásia no início do ano, a montadora acaba de assinar com seu primeiro importador oficial no Oriente Médio. Ao mesmo tempo em que os veículos desembarcam na Jordânia, executivos da IA Automotive, que vai representar a marca, vieram ao Brasil para formalizar a parceria.

A princípio, a VWCO vai entrar no mercado jordaniano com modelos das famílias Delivery e Constellation. As primeiras unidades que acabam de chegar são para um programa de demonstração junto a clientes estratégicos e, nos próximos meses, começam a chegar caminhões disponíveis para vendas.

"Antes tínhamos apenas comercializações diretas aos clientes no Oriente Médio, sempre feitas de forma pontual. Agora demos um grande passo além e estamos com uma estratégia consistente de internacionalização, com parcerias robustas e de alta credibilidade que vão fortalecer nosso posicionamento global e o atendimento no mercado", afirma Leandro Pereira, gerente de Novos Mercados da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Para essa empreitada, a VW Caminhões e Ônibus elegeu a IA – Integrated Automotive como sua parceira de negócios, que é a divisão de veículos comerciais de um grupo com 70 anos de existência, mais de 6.000 funcionários e que representa também outras marcas da Volkswagen. Com quase 15 anos no mercado, a empresa IA já representa a MAN Truck & Bus no país e conta com uma equipe de experts em veículos comerciais para atender aos clientes tanto nas vendas quanto no pós-vendas.

De olho no mercado

Este ano, a VWCO anunciou o interesse em ingressar na Jordânia e já concretizou a iniciativa. Mas os planos não param por aí. A empresa segue buscando oportunidades de ampliar sua presença mundialmente como fornecedora de veículos comerciais e serviços. Em parceria com importadores, quer aumentar as vendas nos mais de 30 países onde já atua, além de entrar em novos mercados na África, Ásia e Oriente Médio.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa.

