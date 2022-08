Volkswagen Caminhões e Ônibus estreia nova geração da família Volksbus na feira Lat.Bus e celebra mais vendas

Apresentados primeiros chassis Euro 6 e soluções tecnológicas de serviços

Negócios recentes: cerca de três mil unidades para clientes, transporte escolar e até BRT carioca

SÃO PAULO, 9 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus apresenta um itinerário completo de novidades para o transporte coletivo na América Latina durante a Feira Latinoamericana do Transporte – Lat.Bus 2022, entre os dias 9 e 11 de agosto em São Paulo (SP). A montadora marca a ocasião com o lançamento da nova geração da família Volksbus, que incorpora a experiência acumulada ao longo das últimas três décadas para maior economia, conforto e robustez.

Ao mesmo tempo, a empresa acelera suas vendas com negócios recentemente fechados, que somam cerca de três mil unidades distribuídas por todo o país e serão entregues até o primeiro trimestre de 2023. Destas, 2.300 irão compor o novo lote do programa federal Caminho da Escola, conquistado com exclusividade pela Volkswagen Caminhões e Ônibus. A licitação consolida a marca como maior fornecedora da iniciativa do governo brasileiro.

Os demais chassis Volksbus desembarcarão em importantes praças brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus, Recife, Aracaju, Foz do Iguaçu, entre outros. Solução inédita da marca para o mercado, o Volksbus 22.280 ODS, superônibus com carrocerias de até 15 metros de comprimento, corresponde a 50 unidades desse volume. Em breve unidades ocuparão corredores BRT pelas vantagens que oferece, substituindo versões que anteriormente operavam com ônibus articulado. Até o fim do ano, por exemplo, serão 35 veículos transportando a população da capital fluminense.

Além disso, o crescimento dos ônibus VW ultrapassa fronteiras: em comparação com o primeiro semestre do ano passado, a VWCO dobrou as vendas de ônibus no exterior, saltando de 378 para 758 unidades. Entre os destaques estão negócios com Angola, Colômbia e México.

"Para a VWCO é motivo de muito orgulho saber que estamos avançando cada vez mais quando o assunto é a família Volksbus. Isso é resultado de uma proximidade cada vez maior com os nossos clientes, que são a nossa principal força. Mas as novidades não param por aí, e em breve anunciaremos ainda mais, pois nosso objetivo é inovar continuamente, oferecendo veículos robustos e modernos", comenta Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Lançamentos exclusivos na Lat.Bus

A VWCO vai exibir os novos Volksbus 11.180 S e 17.230 S, ambos com suspensão a ar, sucessores dos modelos mais vendidos da VW. São os primeiros integrantes da nova família de ônibus que atendem às normas de emissão de poluentes do Proconve P-8 (equivalente ao Euro 6), e que contam com o que há de melhor em termos de tecnologia.

A fabricante ainda exibe novidades relacionadas ao universo de serviços com soluções digitais que facilitam a operação do cliente e expande seu portfólio de peças e acessórios para toda a família Volksbus. O objetivo é sempre oferecer o melhor custo operacional, seja aumentando a disponibilidade para operação ou reduzindo o impacto financeiro em no custo total da operação do cliente (TCO).

Quando o assunto é rede de concessionários, a VWCO sai na frente: a partir deste mês, os clientes Volksbus vão contar com formação de instrutores de condução econômica para ônibus. O objetivo é pulverizar esse conhecimento para os proprietários de chassis VW.

