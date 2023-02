Volkswagen Caminhões e Ônibus fecha ano histórico de vendas no México

SÃO PAULO, 24 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus registrou um forte crescimento no México, onde comercializa também veículos MAN, e alcançou em 2022 um nível histórico de vendas. Foram mais de 2,7 mil unidades, segundo dados do Registro Administrativo da Indústria Automotiva de Veículos Pesados (RAIAVP), o que representa um aumento de 53%, em comparação com o ano anterior.

Após 19 anos de sua chegada ao mercado mexicano, a VWCO emplacou 2.778 veículos e se manteve durante todos os meses do último ano com resultados positivos, oferecendo um dos portfólios de produtos mais abrangentes do mercado. Especificamente, no segmento de carga, foram 1.997 unidades representando um crescimento de 82%, dando às famílias VW Delivery e VW Constellation, assim como ao TGX da MAN, um excelente posicionamento nas preferências do mercado mexicano.

O segmento de ônibus também contribuiu para os bons resultados da VWCO, com um volume de 781 unidades dando um crescimento de 8%, um ótimo resultado em comparação com os -1% do setor. O Volksbus 14.190, desenvolvido com exclusividade para o mercado local, foi o produto mais vendido.

A fim de fortalecer o portfólio de produtos e contribuir para os bons resultados em 2022, a VW Caminhões e Ônibus apresentou importantes inovações. Na família Delivery, foi lançado o Delivery 11.180 4x4, um veículo que contempla uso misto desenvolvido para rodar tanto em operações urbanas quanto fora de estrada, e o e-Delivery, o primeiro caminhão 100% elétrico da marca. Dentro da família Constellation, foi apresentado o VW 17.260 Compactor, ideal para coleta de resíduos.

A marca também cresceu, aumentando a cobertura com novas concessionárias no centro, norte e sul do país para melhor atender aos clientes. "O ano de 2022 foi histórico para nossa marca no México, sendo o melhor ano em vendas durante os 19 anos no país. Isto nos posicionou entre os cinco mais vendidos da indústria de veículos pesados e nos fortalece para continuar trabalhando na satisfação de nossos clientes. Para este ano, vamos continuar crescendo e com resultados muito positivos", comenta Giovanni Juárez, diretor de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da unidade mexicana.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2009504/Constellation.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus

SOURCE Volkswagen Caminhões e Ônibus