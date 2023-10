Volkswagen Caminhões e Ônibus reforça sua estratégia sustentável com a chegada do e-Delivery ao Chile

SAO PAULO, 30 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus comemora um dos marcos mais importantes de sua história no Chile com a chegada do e-Delivery, o primeiro caminhão 100% elétrico e com zero emissões. Com investimento de mais de US$ 30 milhões, o equivalente a 400 mil quilômetros de testes e dedicação integral de uma equipe de 150 engenheiros e técnicos brasileiros, o e-Delivery reforça a importância da fabricação regional, os mais de 40 anos de história da VWCO e seu objetivo de combinar transporte e carga com o uso de energia mais limpa.

O e-Delivery chega ao Chile em suas versões de 11 e 14 toneladas, que são equipadas com motor que entrega 300 kW com torque máximo de 2.150 Nm a partir de rotação zero, além de suspensão pneumática de série. Ele é projetado para as mais variadas aplicações urbanas e possui três ou seis módulos de bateria para autonomia de até 250 km.

Projetado por uma equipe dedicada à e-Mobilidade em conjunto com a expertise da Engenharia de Desenvolvimento da VWCO, o e-Delivery é produzido na fábrica da empresa em Resende, no Rio de Janeiro, primeira linha de produção da América do Sul apta para montagem de modelos elétricos em grande escala.

"Estamos muito felizes por celebrar este grande marco para a VWCO, com o qual reforçamos o nosso compromisso com o meio ambiente e avançamos na mobilidade sustentável com o nosso primeiro caminhão elétrico. O e-Delivery também permitirá aos nossos clientes aderir à tendência global da eletromobilidade, com um veículo de entrega urbana 100% projetado para cidades mais limpas, silenciosas e eficientes", acrescenta Cristián Morales, gerente da Volkswagen Caminhões e Ônibus no Chile.

"Continuamos comprometidos em oferecer soluções de transporte cada vez mais eficientes e limpas. O Chile é o sexto mercado a receber o e-Delivery, pilar fundamental da nossa estratégia de internacionalização da Volkswagen Caminhões e Ônibus", enfatiza Leonardo Soloaga, diretor de Vendas Internacionais da VWCO.

Com esta novidade, a marca continua a reforçar a sua estratégia sustentável no país, que complementa com a Ruta Azul, uma iniciativa que começou há pouco mais de cinco anos e que procura gerar maior consciência e educar para o cuidado do ambiente com atividades de limpeza de colinas e praças, reciclagem e gestão de resíduos, além de cursos online gratuitos para aproximar a educação e promover conteúdos sustentáveis..

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e Navistar, a TRATON SE é controladora do GRUPO TRATON e um dos principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Seu portfólio de produtos inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Para um mundo sustentável": esta intenção reforça a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

