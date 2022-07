Volkswagen Caminhões e Ônibus supera os 30 milhões de quilômetros em testes

"Temos um centro de excelência na nossa fábrica em Resende, de onde desenvolvemos, testamos e produzimos cada modelo nosso que vai chegar a um dos mais de 30 países em que estamos presentes. Contamos com uma equipe de especialistas com mais de 500 profissionais envolvidos nessa dinâmica para oferecer a melhor solução em custo-benefício ao nosso cliente", reforça Rodrigo Chaves, vice-presidente de Engenharia e CTO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Inteligência de dados

A montadora também tem intensificado seus investimentos em campanhas de aquisição de dados durante as rodagens com os protótipo. Assim retroalimenta o sistema de desenvolvimento e torna mais eficientes os modelos matemáticos que embasam a criação de novos veículos e suas simulações virtuais.

Em um lançamento recente, por exemplo, instalou mais de 300 pontos de monitoramento em protótipos com essa finalidade. Sensores e instrumentos especiais são instalados em todo o veículo, submetido às mais adversas condições de rodagem, seja em operação real, pistas especiais, estradas ou no campo de provas da VWCO, em Resende.

Situações extremas

A Volkswagen Caminhões e Ônibus expõe seus veículos a condições extremamente severas para validar cada característica e componente. De altitudes de 5.200 metros – sem nada equivalente no Brasil – a temperaturas de -18°C ou até +50°C, nada fica de fora. Os veículos rodam até mesmo em neve para avaliar o comportamento em terrenos de baixo atrito ou são submetidos à imersão em água para simular tráfego em áreas de alagamento.

No crash test, se comprova a segurança. No cab shake, a cabine é submetida a movimentos abruptos em teste de laboratório. É feita simulação de amassamento do habitáculo e até mesmo de basculamento. O veículo passa por ensaios de envelhecimento térmico em câmara climática, que promove altas e baixas abruptas de temperatura e umidade. Tudo para aferir o padrão de qualidade, segurança, conforto e economia dos caminhões e ônibus Volkswagen.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus



Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.



Sobre o GRUPO TRATON



Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa.



