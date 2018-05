Volkswagen Commercial Vehicles soutient le projet de la Commission européenne avec un Multivan Highline T6 : départ de Cabo da Roca, au Portugal

Drive, see and experience (Conduis, vois et expérimente) : début de la deuxième partie du « EU Road Trip Project ». C'est au Portugal que l'expédition a commencé pour deux jeunes Européens, avec un Multivan Highline T6. L'objectif ? Apprendre à connaître les populations et les pays de l'UE. Volkswagen Commercial Vehicles soutient le projet de l'UE.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/696904/Volkswagen_Multivan.jpg )

Yldau de Boer, 24 ans, originaire d'Amsterdam (Pays-Bas), attend avec impatience de partir vers l'Espagne, la France et la Belgique, jusqu'à chez lui, en Hollande : « J'ai hâte de voir de nouveaux endroits, mais surtout, de rencontrer des gens intéressants. On en aura largement l'occasion, pendant nos haltes dans les villes et les petits villages, durant les quatre semaines à venir. Ça va être génial ! »

Fabian Sanchez, 25 ans, originaire de Vilnius (Lituanie) sera de la partie, dans le Multivan. Il ajoute : « Notre expédition nous fait directement longer la côte atlantique. Je vais certainement aller surfer avec les gens du coin. Après, on organisera un barbecue avec eux et j'espère qu'on aura de superbes échanges. »

Les deux partageront leurs pérégrinations avec le monde, à travers les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et YouTube).

C'est déjà le deuxième volet que soutient Volkswagen Commercial Vehicles. La première expédition concernait une autre équipe de deux personnes, de Grèce vers la France, soit une distance de plus de 4 000 kilomètres. Bientôt, de juin à août, seront organisées d'autres expéditions le long du Danube et à travers les pays baltes - soit plus de 12 000 kilomètres au total. Chacun des quatre voyages est « vécu », à chaque fois, par deux jeunes Européens.

À propos du « Road Trip Project » (« Projet Prendre la route »)

Par le biais d'un casting, huit Européens âgés de 19 à 26 ans ont été choisis par la Commission européenne, parmi un large éventail de plus de 2 000 candidatures. Les globe-trotteurs bénéficient, sur place, du soutien de vedettes locales et de blogueurs qui leur présentent leur région d'origine et une partie de l'Europe. Grâce à leur expérience et des conseils et astuces prodigués par les locaux, un guide de voyage en ligne original sera produit. L'objectif du projet est de créer une plateforme d'échanges entre les jeunes de toute l'Europe.

Pour en savoir plus sur le projet :

Site Web : http://www.roadtriproject.eu

Facebook : http://www.facebook.com/EUinmyregion

Instagram : http://www.instagram.com/euinmyregion

YouTube : http://www.youtube.com/user/RegioNetwork

Hashtag : #roadtripproject

Pour plus de photos : http://www.vwn-presse.de

Volkswagen Commercial Vehicles

Ventes et communication marketing

Lia Perenboom

Tél. +49-(0)-511 / 7-98-9797

Courriel : lia.perenboom@volkswagen.de

http://www.vwn-presse.de

SOURCE Volkswagen Commercial Vehicles