Volkswagen expande oferta internacional de caminhão elétrico e-Delivery

Produto passa a ser comercializado no Uruguai, seu sétimo mercado na América Latina

SÃO PAULO, 13 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus deu a largada em sua oferta elétrica no Uruguai. O caminhão e-Delivery já está no portfólio de comercialização da empresa no país. Os clientes podem escolher entre as versões de 11 ou 14 toneladas, que chegam com tecnologia de ponta. A primeira unidade já tem destino certo: foi vendida para a Coca-Cola FEMSA, que também já adquiriu os modelos para ganho de eficiência em suas operações no Brasil e na Guatemala.

"Já estamos de ponta a ponta na América Latina, do México ao Chile, com oferta do nosso caminhão elétrico em sete mercados agora. O objetivo é fortalecer cada vez mais nossa estratégia de internacionalização da marca, ao mesmo tempo em que avançamos em nossas metas de descarbonização", ressalta Leonardo Soloaga, diretor de Vendas Internacionais da VWCO.

O e-Delivery chega como o caminhão elétrico com melhor custo total de operação do mercado uruguaio, pois tem maior capacidade de carga, além de contar com alta eficiência energética em seu trem de força. Outros pontos que contribuem são o baixo custo de manutenção e alta disponibilidade para operação, graças ao sistema do veículo, à garantia de estoque de peças de reposição e aos pontos de atendimento ao cliente da Lestido, importadora da marca no país, com profissionais altamente qualificados.

Pioneirismo contínuo

O e-Delivery é o primeiro caminhão elétrico 100% desenvolvido e produzido na América Latina, concebido para as condições de operação típicas da região. Para seu lançamento, foram realizados mais de 100 testes de engenharia e a empresa se tornou pioneira na homologação de caminhões elétricos na região andina, com seus modelos sendo capazes de atingir 4 mil metros de altitude.

Inteligentes e seguros, os veículos são resultado de investimentos de R$ 150 milhões, o equivalente a mais de 400 mil quilômetros de testes e a dedicação integral de uma equipe composta por 150 engenheiros e técnicos brasileiros.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus



Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.



Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e Navistar, a TRATON SE é controladora do GRUPO TRATON e um dos principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Seu portfólio de produtos inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Para um mundo sustentável": esta intenção reforça a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2300014/03.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus