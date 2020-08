Volkswagen Group concede oficialmente à UL a ampliação da aprovação como laboratório externo de testagem

Laboratório da UL na Alemanha é homologado para testes de materiais de emissão de acordo com o PV 3942

SÃO PAULO, 7 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A UL, líder global em ciência da segurança, anuncia que o seu laboratório de testes de materiais localizado em Krefeld, na Alemanha, foi aprovado como um laboratório externo para testes de emissão de acordo com o PV 3942, para validação dos componentes da Volkswagen. O PV 3942 testa o comportamento da emissão das peças, dos componentes e produtos semiacabados para o interior de veículos.

O laboratório de testes de materiais em Krefeld já é aprovado pelo Volkswagen Group para a execução de testes ambientais, de superfície, mecânicos, têxteis, de reação ao fogo e de resistência ao meio para determinados componentes, e peças interiores e exteriores.

"A ampliação da aprovação para a Volkswagen está relacionado à testagem de materiais de acordo com o PV 3942, incluindo a análise química combinada à avaliação do odor", explica Thomas Wagner, gerente da unidade automotiva na divisão de Materiais e Cadeia de Suprimentos da UL. "A UL trabalha continuamente na expansão de suas aprovações para os requisitos de testes de emissões e outros testes de desempenho de acordo com os padrões de testagem da Volkswagen e outros fabricantes de equipamentos originais (OEM) automotivos", complementa Wagner. Os padrões dos testes certificados estão à disposição no portal do fornecedor da Volkswagen, onde a UL está listada como um laboratório aprovado.

O centro de testagem de materiais em Krefeld oferece um conjunto único e completo de serviços. Com laboratórios de testes altamente especializados, métodos de testagem modernos e bases de dados de materiais abrangentes, a divisão de Materiais e Cadeia de Suprimentos da UL fornece suporte aos fabricantes automotivos e fornecedores Tier, desde a fase de conceitualização e desenvolvimento inicial do produto até o processo de aprovação da produção da peça (Part Production Approval Process – PPAP) para uma comercialização otimizada.

Para mais informações sobre as competências de testagem de materiais automotivos da UL, acesse www.UL.com/drive.

