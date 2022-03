Volkswagen vende 200 caminhões 4x4 sob medida para Angola

Os veículos serão subsidiados pelo governo a esses profissionais. Com os caminhões Volkswagen será possível impulsionar esse setor da economia que tem crescido muito nos últimos anos. Das 200 unidades, metade estará equipada com carga seca e a outra com baú frigorífico. Serão atendidos produtores rurais de todo o país com essas unidades para concretizar o plano de escoamento em todas as províncias angolanas.

O programa governamental tem potencial de gerar até cinco mil empregos indiretos no país africano, segundo estimativas oficiais. Para participar do leilão, a Volkswagen Caminhões e Ônibus desenvolveu em tempo recorde o modelo Delivery 11.170 4x4, alinhado às características da operação.

"Acreditamos em nosso produto e na concepção desse modelo desenvolvido pela Engenharia da Volkswagen Caminhões e Ônibus, que atenderá plenamente às exigências por parte do governo e os anseios oriundos dos produtores", destaca Claudemir Celloni, gerente comercial da Asperbras, importadora da VWCO no país, que vai cuidar de todo o pós-vendas da montadora a esses clientes.

O negócio vem para reforçar a posição de destaque da marca em Angola. "Estamos na liderança de vendas de caminhões e ônibus há oito anos, graças aos veículos de extrema confiabilidade e também ao nosso comprometimento com as necessidades do mercado e com as exigências a que são submetidos", pontua Celloni.

Mercado estratégico

Com mais de 30 países entre seus destinos internacionais, os caminhões e ônibus Volkswagen têm em Angola seu principal mercado africano. Desde a linha Delivery ao Constellation, os produtos da marca têm grande aceitação. Recentemente, o país atingiu o marco de 1.500 Volksbus para o programa angolano de reestruturação da mobilidade urbana do país, buscando a melhoria do transporte para toda população.

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.



Sobre o GRUPO TRATON



Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa.



