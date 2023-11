Volocopter éblouit avec son premier vol dans la ville de New York

BRUCHSAL, Allemagne, 14 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Volocopter, le pionnier de la mobilité aérienne urbaine (MAU), a terminé son premier test de vol à l'héliport Downtown Manhattan (DMH) à New York avec son Volocopter 2X et son équipage. Accueilli par le maire de New York, Eric Adams, et la New York City Economic Development Corporation (NYCEDC), le Volocopter 2X a participé au plus grand et au premier événement public au monde présentant plusieurs aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) dans une ville. Volocopter a maintenant effectué avec succès et en toute sécurité des vols au cœur de deux des centres métropolitains les plus fréquentés du monde, New York et Singapour. Le succès de ce vol est une affirmation de l'habileté de l'entreprise à apporter des MAU sûres, silencieuses et durables dans les mégapoles du monde entier.

Volocopter 2X flying crewed over Downton Manhatten completing the first ever eVTOL-fight in Downtown Manhattan

Avec la ligne d'horizon emblématique de Lower Manhattan et le pont de Brooklyn en arrière-plan, le taxi aérien électrique Volocopter 2X a volé de manière stable, silencieuse et fluide. La conception multicoptère de Volocopter est particulièrement adaptée aux missions urbaines de courte et moyenne durée, ne produisant aucune émission en vol et une très faible pollution sonore, à peine audible dans une métropole animée comme New York.

Dans le cadre de la présentation publique, la ville de New York a exposé une nouvelle vision pour l'avenir de l'héliport de Downtown Manhattan, qui vise à réduire les émissions et la pollution sonore et à améliorer la qualité de vie des résidents. L'objectif est de remodeler les héliports tels que DMH pour accueillir des avions eVTOL, afin que la ville puisse diversifier ses options de mobilité et réduire la congestion, tout en répondant aux besoins de transport de l'une des villes les plus fréquentées au monde.

« Volocopter a toujours pensé à un vol à New York lorsqu'elle a conçu un eVTOL suffisamment sûr et silencieux pour voler dans ce ciel très fréquenté », a déclaré Christian Bauer, directeur général de Volocopter. « Notre vol à New York prouve que nous avons tout ce qu'il faut pour faire prospérer cette technologie émergente dans cette ville. Cet événement a été une formidable occasion de montrer comment les taxis aériens électriques peuvent améliorer la qualité de vie dans une ville qui ne dort jamais. Nous sommes convaincus que cela ouvrira la voie à des opérations commerciales de taxis aériens dans d'autres villes des États-Unis, et nous sommes impatients de voler à nouveau bientôt dans la Grosse Pomme. »

En 2018, Volocopter a effectué son premier vol aux États-Unis à Las Vegas. Depuis, elle a volé à Oshkosh, dans la région de Dallas-Fort Worth, à Tampa et maintenant à New York. Volocopter prévoit de recevoir la certification finale de son aéronef commercial eVTOL, le VoloCity, de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) en 2024. L'entreprise est également dans le processus de validation simultanée avec la FAA, qui a été soumis en 2020, et a travaillé avec les deux autorités pour donner vie à la mobilité aérienne urbaine.

À propos de Volocopter

Volocopter crée des entreprises de mobilité aérienne urbaine durables et évolutives afin d'offrir des services de taxi aérien abordables pour les biens et les personnes dans les mégapoles du monde entier. Volocopter dirige et coopère avec des partenaires dans les domaines de l'infrastructure, des opérations et de la gestion du trafic aérien afin de construire l'écosystème nécessaire pour « donner vie à la mobilité aérienne urbaine ». La société compte plus de 500 employés dans ses bureaux de Bruchsal, Munich et Singapour. Elle a levé environ 500 millions d'euros de fonds propres auprès d'investisseurs tels que Daimler, DB Schenker, BlackRock et Intel Capital, entre autres. www.volocopter.com