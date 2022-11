Volocopter lève 182 millions USD supplémentaires lors de la deuxième signature de son tour de financement de série E

BRUCHSAL, Allemagne, 1er novembre 2022 /PRNewswire/ -- Volocopter, le pionnier de la mobilité aérienne urbaine (UAM), a levé 182 millions de dollars supplémentaires lors de la deuxième signature de son tour de financement de série E. NEOM, le projet de région intelligente et cognitive de la mer Rouge, et GLy Capital Management de Hong Kong ont rejoint la base d'investisseurs diversifiée de Volocopter. Ces fonds permettront à l'entreprise d'aller au-delà de la certification de son avion électrique de transport de passagers, le taxi aérien VoloCity.

VoloCity prototype flight testing in Germany

La mobilité durable est un défi considérable pour le monde d'aujourd'hui. Volocopter propose une gamme d'avions entièrement électriques pour les missions urbaines. L'approche holistique de l'écosystème UAM de Volocopter relie tous les acteurs clés du marché mondial et s'efforce de faire décoller l'industrie. Il s'agit de développer des avions électriques polyvalents pour amener les passagers et les marchandises en toute sécurité à leur destination (le VoloCity , VoloRegion , et VoloDrone ) et permettre à l'infrastructure physique et numérique de correspondre (VoloPort et VoloIQ).

« Attirer NEOM et GLy comme investisseurs est un grand succès et souligne notre pole position dans la course à la certification commerciale. C'est la condition essentielle pour lancer les opérations commerciales et commencer à générer des revenus », a déclaré Dirk Hoke, PDG de Volocopter.

Volocopter est un leader de l'UAM, avec plus de dix ans d'expérience et plus de 1 500 vols d'essai réussis. Première et unique entreprise de décollage et d'atterrissage verticaux électriques (eVTOL) à avoir reçu l'agrément d'organisme de conception (DOA) de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), Volocopter prévoit de lancer ses premières lignes commerciales de taxi aérien dans les deux prochaines années dans des mégapoles comme Singapour, Rome, Paris et la région NEOM.

Christian Bauer, directeur de la clientèle de Volocopter, a ajouté : « La levée de fonds de plus de 180 millions de dollars malgré le climat économique généralement tendu met en évidence la stratégie technologique robuste de Volocopter et ses progrès continus vers la préparation du marché. Nous apprécions le remarquable esprit de collaboration et la confiance que nos actionnaires actuels et nouveaux nous accordent alors que nous allons de l'avant dans notre voyage pour donner vie à l'écosystème de la mobilité aérienne urbaine. »

Volocopter et NEOM ont signé une société en joint-venture (JV) en décembre 2021, devenant ainsi des partenaires stratégiques pour intégrer le VoloCity et le VoloDrone dans les systèmes de mobilité durable et intelligente de NEOM. La JV concevra, intégrera et exploitera des routes de vol public entièrement électriques pendant les sept premières années.

« Chez Neom, nous croyons fermement au potentiel de la mobilité aérienne urbaine pour apporter une nouvelle dimension aux futurs systèmes de transport intégrés. Forts de notre collaboration fructueuse avec Volocopter, nous sommes ravis de renforcer notre partenariat et de réaliser un investissement stratégique dans l'avenir de la mobilité. Nous pensons que Volocopter est le meilleur partenaire pour construire un écosystème avancé de mobilité aérienne à Neom. Nous sommes impatients de réaliser cette mission passionnante conjointement avec Volocopter et ses partenaires mondiaux », a déclaré Florian Lennert, responsable de la mobilité de NEOM.

GLy est soutenu par Geely Holding, et dans leur coentreprise, Geely et Volocopter visent à apporter l'UAM en Chine, qui devrait devenir l'un des plus grands marchés pour les taxis aériens électriques.

« La vision de Volocopter englobe les applications industrielles de transport commercial de passagers à courte et moyenne distance, afin d'améliorer l'efficacité de nos déplacements dans les villes. Je suis impatient de soutenir leur voyage, un voyage qui promet d'être passionnant, sûr et pittoresque dans la même mesure », a déclaré Hrvoje Krkalo, co-PDG de GLy Capital.

De nombreuses entreprises intéressées ayant passé la phase de due diligence, le tour de financement de série E de Volocopter reste ouvert.

À propos de Volocopter

Volocopter met en place la première entreprise de mobilité aérienne urbaine durable et évolutive au monde afin d'offrir des services de taxi aérien abordables pour les biens et les personnes dans les mégapoles du monde entier. Volocopter dirige et coopère avec des partenaires dans les domaines de l'infrastructure, des opérations et de la gestion du trafic aérien afin de construire l'écosystème nécessaire pour « donner vie à la mobilité aérienne urbaine ». Volocopter emploie 500 personnes dans ses bureaux de Bruchsal, Munich et Singapour, a effectué avec succès plus de 1 500 vols d'essai publics et privés et compte divers investisseurs, dont Geely, NEOM, Mercedes-Benz Group, Intel Capital et BlackRock. www.volocopter.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1626551/Volocopter_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1934049/Volocopter_VoloCity.jpg

SOURCE Volocopter GmbH