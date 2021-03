Volocopter lève 200 millions d'euros dans le cadre d'un financement de série D

Fort de dix ans d'expérience en matière de développement, Volocopter est un leader dans le domaine de la mobilité aérienne urbaine. Première et unique entreprise de décollage et d'atterrissage vertical électrique (eVTOL) à recevoir l'agrément d'organisme de conception (Design Organisation Approval, DOA) de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), Volocopter prévoit l'ouverture de ses premières lignes de taxi aérien commercial dans les deux prochaines années.

« Volocopter est en avance dans le secteur de l'UAM, et nous pouvons le prouver », déclare Florian Reuter, PDG de Volocopter. « Aucune autre compagnie de taxis aériens électriques n'a effectué publiquement autant de vols que Volocopter dans des villes du monde entier, avec une approbation réglementaire complète. Notre VoloCity est la cinquième génération d'avions Volocopter et a de bonnes chances d'être le premier taxi aérien électrique certifié pour les villes. Volocopter dispose déjà des partenariats nécessaires à la mise en place de l'écosystème UAM pour que notre entreprise et le secteur entrent dans des opérations commerciales. Ce n'est pas pour rien que nous sommes considérés comme les pionniers de l'UAM, et nous comptons bien conserver ce titre. »

Volocopter propose une approche holistique du marché de l'UAM en développant un écosystème complet pour relier toutes les parties vitales afin de faire décoller l'industrie. Cela comprend les avions polyvalents (VoloCity et VoloDrone), les infrastructures physiques et numériques (VoloPort et VoloIQ), ainsi que les partenariats avec les leaders mondiaux dans leurs domaines respectifs.

« Nous sommes ravis d'accueillir des investisseurs qui partagent notre conviction qu'une technologie innovante comme notre Volocopter est l'un des facteurs clés d'un avenir durable », déclare René Griemens, directeur financier de Volocopter. « Notre structure d'actionnaires reste bien équilibrée avec un mélange équilibré de partenaires stratégiques et financiers répartis à l'international comme nos ambitions commerciales. »

Parmi les nouveaux investisseurs de Volocopter figurent des fonds gérés par BlackRock ; la société mondiale d'infrastructures Atlantia S.p.A. ; Avala Capital ; le géant des technologies de mobilité Continental AG ; le fonds d'investissement mondial Jericho Capital ; le fournisseur mondial de technologies et de solutions commerciales NTT via sa branche de capital-risque ; Tokyo Century, une société de leasing japonaise de premier plan, des bureaux de gestion de premier plan, etc. Tous les investisseurs existants, dont Geely, Daimler, DB Schenker, Intel Capital, btov Partners, Team Europe et Klocke Holding, ont également rejoint le tour de financement.

Ces dernières années, Volocopter a effectué plusieurs vols marquants à Helsinki, Stuttgart, Dubaï et au-dessus Marina Bay à Singapour. Bien que les premières lignes n'aient pas encore été annoncées, l'entreprise s'est engagée à établir des services de taxi aérien à Singapour et à Paris, et prévoit d'étendre de nombreuses autres lignes aux États-Unis, en Asie et en Europe.

À propos de Volocopter

