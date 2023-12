Volocopter séduit les jeunes avec son premier vol à Osaka et Hyogo

BRUCHSAL, Allemagne, 13 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Volocopter, le pionnier de la mobilité aérienne urbaine (UAM), a mené avec succès une campagne d'essais en vol de plusieurs jours (du 7 au 13 décembre) avec un avion 2X avec équipage dans les villes japonaises d'Osaka et d'Amagasaki. Cette campagne d'essais d'une semaine marque l'achèvement des premières étapes des essais en vol locaux visant à acclimater l'équipage, les outils de communication et les procédures d'essais en vol en vue de l'exposition universelle de 2025, Osaka Kansai EXPO. Le compte à rebours de 500 jours avant l'EXPO 2025 a commencé, et Volocopter s'engage à voler vers cette exposition internationale avec son taxi aérien commercial, le VoloCity.

Volocopter 2X at Osaka Heliport

L'objectif de ces vols était double : tester les opérations de l'avion dans des conditions similaires à celles attendues pendant l'EXPO et accélérer la sensibilisation du public aux avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) au Japon. Des invités locaux, dont le gouverneur d'Osaka, le maire d'Osaka, des représentants préfectoraux, des fonctionnaires municipaux, des partenaires et des médias, ont assisté aujourd'hui à la dernière journée d'essais en vol, organisée par Sumitomo Corporation, le partenaire stratégique et investisseur de Volocopter au Japon En outre, plus de 200 élèves des écoles primaires et secondaires locales ont participé à une séance de questions-réponses avec les invités sur la technologie innovante de l'avion eVTOL.

La réussite des opérations de vol à l'EXPO 2025 nécessite un temps de préparation et une évaluation au sol. Ces essais en vol ont été réalisés à l'héliport d'Osaka, à proximité de l'emplacement prévu pour le pavillon de l'EXPO 2025 dans la baie d'Osaka. Cet avantage géographique donne un aperçu et des données sur la façon dont Volocopter pourrait façonner les opérations eVTOL lorsque l'exposition commencera. La collaboration avec les autorités locales telles que le Bureau japonais de l'aviation civile (JCAB), les contrôleurs aériens locaux et les propriétaires d'infrastructures permettra de passer plus rapidement des essais à l'avenir commercial de l'industrie, ainsi qu'à la VoloCity dans le cadre de l'EXPO 2025.

Hirofumi Yoshimura, gouverneur de la préfecture d'Osaka, a déclaré : « Je suis très heureux d'avoir assisté de près au vol d'essai de Volocopter, aux côtés de centaines d'étudiants enthousiastes et si près du site de l'EXPO 2025. Le 2X n'a pas déçu, avec un vol stable et incroyablement silencieux. J'attends beaucoup des eVTOL et, avec l'aide de Hyogo et d'autres préfectures voisines, nous irons de l'avant pour faire de l'EXPO un succès et soutenir l'avenir de l'industrie au-delà de 2025. »

« Voir les visages des enfants s'illuminer lorsque le Volocopter a pris l'air a été le point culminant de la journée », a déclaré Christian Bauer, directeur général de Volocopter. « En tant que nouvelle technologie, la sensibilisation du public aux eVTOL et la création de l'écosystème UAM sont les points sur lesquels nous devons nous concentrer au Japon. Volocopter et ses partenaires se préparent très tôt à l'Expo 2025 afin de disposer du savoir-faire avancé qui leur permettra d'exploiter nos eVTOL en toute transparence le moment venu. »

Pour cette campagne d'essais en vol de plusieurs jours, Volocopter a reçu des subventions de la préfecture d'Osaka, de la ville d'Osaka, de la préfecture de Hyogo et de l'Organisation pour le développement des énergies nouvelles et des technologies industrielles (NEDO), ainsi que le soutien de ses sponsors tels que Sekisui Chemical Company, Mitsui Sumitomo Insurance Company, Kintetsu Group Holdings et Schenker-Seino Company.

Le dévouement de Volocopter envers le Japon remonte à 2018, lorsque le pays est devenu l'un des premiers à annoncer son engagement à donner vie à l'UAM. Depuis fin 2022, Volocopter a reçu de multiples subventions au Japon pour mener des études en classe sur les eVTOL pour les écoliers à Osaka, ainsi que des études de faisabilité sur les itinéraires et les communications à Tokyo. En mars 2023, la société a présenté le modèle statique grandeur nature de VoloCity dans un centre commercial du centre-ville d'Osaka, où il a généré des milliers de passages en quelques jours. En tant que chef de file pour le lancement d'un UAM au Japon, Volocopter possède l'expérience et l'expertise nécessaires pour travailler avec les autorités locales afin de créer un écosystème UAM qui établisse un environnement sûr et durable pour l'UAM.

À propos de Volocopter

Volocopter crée des entreprises de mobilité aérienne urbaine durables et évolutives afin d'offrir des services de taxi aérien abordables pour les biens et les personnes dans les mégapoles du monde entier. Volocopter dirige et coopère avec des partenaires dans les domaines de l'infrastructure, des opérations et de la gestion du trafic aérien afin de construire l'écosystème nécessaire pour « donner vie à la mobilité aérienne urbaine. » La société compte plus de 500 employés dans ses bureaux de Bruchsal, Munich et Singapour. Elle a levé environ 500 millions d'euros de fonds propres auprès d'investisseurs tels que le groupe Mercedes-Benz et BlackRock, entre autres. www.volocopter.com