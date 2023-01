Volta às aulas com Dermotivin Benzac: como começar o ano livre dos cravos e espinhas

Cuidar da pele com os produtos Dermotivin Benzac é prático e efetivo. A marca conta com uma linha completa de produtos para o skincare de quem sofre com a pele oleosa e acneica

SÃO PAULO, 27 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Excesso de oleosidade na pele e acne são condições que podem afetar pessoas de todas as idades. No entanto, na adolescência, esta condição pode ser ainda mais incômoda e atrapalhar até a autoestima. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, diversas condições podem impulsionar o surgimento da acne, como herança genética, questões hormonais, excesso de sol, estresse e uma dieta rica em alimentos com alto teor de gordura1

Independente do agente causador, é possível voltar a rotina com a pele mais saudável, matificada e refrescante. Para isso, Dermotivin Benzac tem uma linha de produtos dermatologicamente testados para ajudar com a limpeza, hidratação e tratamento da pele . Confira mais detalhes a seguir.

O 1° passo para toda rotina de skincare é a limpeza, e, para esta etapa, Dermotivin Benzac tem a opção do Sabonete Líquido que atua no combate de cravos e espinhas enquanto promove uma ação refrescante para pele.

O 2° passo é a hidratação da pele; afinal, pele oleosa não é sinônimo de pele hidratada, não é mesmo? Para esta etapa, a marca oferece Dermotivin Benzac Oil Control Microbioma Equilibrado que, promove a sensação de alívio imediato para o desconforto da pele com tendência à acne2. Preserva o pH3 mantendo o microbioma natural após o tratamento da pele com acne.

O 3° e último passo dessa rotina é o step de tratamento. Para este passo super importante, Dermotivin Benzac tem duas opções de Gel de Tratamento Antiacne disponível nas versões 5% e 10%4 que matam até até 94% das bactérias da acne e ajuda a reduzir a inflamação e desobstruir os poros. Graças à tecnologia AC de Benzac, faz tudo isso enquanto ajuda minimizar o ressecamento da pele5

Os géis de tratamento6-7 agem por meio de tripla ação, além disso, têm ação anti-inflamatória, reduzindo as espinhas; e ação comedolítica, desobstruindo os poros e reduzindo cravos e impurezas6.

Importante: Antes de começar a utilizar Dermotivin Benzac ou qualquer outro tratamento para a pele oleosa e acneica, é preciso buscar a orientação de um dermatologista – só o médico poderá a fazer a avaliação individual e recomendar os produtos adequados para cada pessoa.

A linha completa de produtos Dermotivin Benzac já está disponível nos principais e-commerces e drogarias de todo o Brasil.

4A linha DERMOTIVIN BENZAC é composta também pelos géis de tratamento antiacne DERMOTIVIN BENZAC 5% e DERMOTIVIN BENZAC 10%, que possuem as seguintes minibulas:

DERMOTIVIN BENZAC 5% (peróxido de benzoíla) é indicado para o tratamento da acne. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. DERMOTIVIN® 5% É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA (Rotulagem). MEDICAMENTO NOTIFICADO conforme RDC n° 576/2021.

DERMOTIVIN BENZAC 10% (peróxido de benzoíla) é indicado para o tratamento da acne. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. DERMOTIVIN® 10% É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA (Rotulagem). MEDICAMENTO NOTIFICADO conforme RDC n° 576/2021.

6-7Esse produto é um medicamento e um médico deverá ser consultado.

Sobre Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida.

Para saber mais acesse: https://www.galderma.com/ e https://www.dermotivin.com.br/benzac

