VoltDB annonce de nouvelles embauches clés pour accélérer la croissance de l'activité des télécoms

BEDFORD, Massachussets, 27 octobre 2021 /PRNewswire/ -- VoltDB, la principale plateforme de données de niveau entreprise construite pour permettre des applications à données rapides, a annoncé aujourd'hui quatre nouvelles embauches clés qui apportent de riches connaissances et une vaste expérience dans le domaine des télécommunications, afin de soutenir la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise au moment où elle propose sa plateforme de données d'entreprise aux opérateurs, aux fournisseurs de logiciels et aux intégrateurs de systèmes dans le monde entier. Nous sommes ravis d'accueillir les nouvelles recrues suivantes : Dikra Rosado, Jennifer Brunsden, Andrew Keene, et Biplab Banerjee.

Dikra sera en charge des grands comptes de VoltDB, qui ont tous la possibilité d'étendre considérablement leur portée et leurs capacités dans le monde des télécommunications grâce à la technologie VoltDB. Avant de rejoindre VoltDB, Dikra était responsable du compte T-Mobile chez Nokia. Dikra a également travaillé chez Ericsson et est titulaire d'une maîtrise ès sciences en ingénierie des télécommunications.

Jennifer veillera à maintenir la forte croissance enregistrée par VoltDB en Europe du Nord. Elle apporte huit ans d'expérience en matière de télécoms, ayant précédemment travaillé dans les domaines BSS et de la gestion des identités pour AsiaInfo et Amdocs, où elle a supervisé de grands comptes de télécoms tels que Telenor et Liberty Global.

Andrew sera responsable de la gestion des produits pour VoltDB et travaillera en étroite collaboration avec les fonctions d'ingénierie, de marketing et de vente, ainsi qu'avec un certain nombre de clients clés. Andrew a une grande expérience dans le secteur des télécommunications, ayant commencé sa carrière comme ingénieur en construisant des moteurs d'évaluation en C, avant de passer plusieurs années chez Vodafone Ireland, puis de passer à la gestion des produits chez Openet, et plus récemment chez Matrixx.

Biplab rejoint l'équipe en tant que consultant technique avant-vente, et jouera le rôle de conseiller de confiance auprès de nos clients dans la région de l'Inde. Il rejoint VoltDB après avoir travaillé chez Ericsson, où il était responsable de la mise en œuvre de solutions BSS pour les principaux fournisseurs de services de communication (CSP). Auparavant, il a travaillé chez Amdocs, IBM et Mann Automation.

« Avec l'arrivée de Dikra, Jennifer, Andrew et Biplab, nous continuons à augmenter de manière significative notre capacité à servir nos clients grâce à une expérience et une connaissance approfondies du secteur des télécoms », a déclaré David Flower, PDG de VoltDB. « Nos investissements en cours sont essentiels pour une croissance stratégique à travers le monde, et pour mettre la technologie VoltDB à la disposition de tous les leaders du secteur des télécoms qui doivent traiter rapidement les données 5G à la périphérie afin de tirer pleinement parti des cas d'utilisation à faible latence. »

