VoltDB enthüllt wichtige Funktionen zur Optimierung von 5G, Cloud und Edge

Führende Datenplattform der Enterprise-Klasse kündigt neue Enterprise-Funktionen an

BARCELONA, Spanien, 28. Juni 2021 /PRNewswire/ -- VoltDB , die führende Datenplattform für Unternehmen, die eine schnelle Entscheidungsfindung ermöglicht, gab heute auf dem Mobilfunkweltkongress die Veröffentlichung von V10.2 ihrer Datenplattform bekannt. Die neueste Version der VoltDB Data Platform bietet wichtige Verbesserungen, die es Unternehmen ermöglichen, die Vorteile von 5G-, Cloud- und Edge-Technologien voll auszuschöpfen, darunter erweiterte Integrationen für Kafka und Kubernetes, verbesserte rechenzentrumsübergreifende Replikation und die Möglichkeit, Kafka komplett zu umgehen.

„Mit unseren vollständigen Cloud-nativen Funktionen kann ein Unternehmen oder ein Betreiber jetzt die Vorteile von VoltDB in Umgebungen wie AWS Outposts, Wavelength und natürlich in der Cloud nutzen", sagt David Flower, CEO und Präsident von VoltDB. „Das verschafft ihnen einen enormen Vorteil, wenn es um den Einsatz von latenzabhängigen Anwendungen geht, die sowohl Geschwindigkeit als auch Datengenauigkeit benötigen."

Mit der VoltDB-Datenplattform können Unternehmen neue Technologien und Paradigmen wie 5G und Edge-Computing voll ausschöpfen, um das Beste aus ihren latenzabhängigen Anwendungen herauszuholen. Die Kernfunktion von VoltDB ist eine leistungsstarke, kontextbezogene Entscheidungsfindung in Echtzeit über eine vereinfachte Stack-Schicht, die den Dateneingang bis zur Aktion in weniger als 10 Millisekunden verwaltet.

Die neueste Version der VoltDB-Datenplattform bietet eine Reihe von Verbesserungen, darunter:

Topics , das die Möglichkeit bietet, Ereignisdaten direkt in VoltDB zu veröffentlichen, ohne eine Messaging-Zwischenschicht wie Kafka.

, das die Möglichkeit bietet, Ereignisdaten direkt in VoltDB zu veröffentlichen, ohne eine Messaging-Zwischenschicht wie Kafka. Kafka-API-Kompatibilität , die es Entwicklern ermöglicht, entweder die nativen VoltDB-APIs oder die Kafka-APIs zur Verarbeitung von Echtzeitereignissen zu verwenden.

, die es Entwicklern ermöglicht, entweder die nativen VoltDB-APIs oder die Kafka-APIs zur Verarbeitung von Echtzeitereignissen zu verwenden. Ein verbesserter Kubernetes-Betreiber , der mehrere Erweiterungen und Verbesserungen enthält, die auf verschiedenen geschäftskritischen Implementierungen bei Tier-1-Kommunikationsdienstleistern (CSPs) basieren.

, der mehrere Erweiterungen und Verbesserungen enthält, die auf verschiedenen geschäftskritischen Implementierungen bei Tier-1-Kommunikationsdienstleistern (CSPs) basieren. Mehrere Leistungsverbesserungen für die rechenzentrumsübergreifende Aktiv-Aktiv-Replikation der Plattform, basierend auf dem Feedback der ersten Generation von Implementierungen.

Diese neuen Funktionen ermöglichen es aktuellen und zukünftigen Kunden, die Vorteile ihrer Edge-, Cloud- und 5G-Investitionen heute und in Zukunft voll auszuschöpfen. MWC21-Besucher, ob physisch oder virtuell, können mehr erfahren, indem sie VoltDB am Stand #2060 in Cloud City (Halle 2) besuchen und mit unseren Robotern vor Ort interagieren.

Weitere Gründe dafür, warum Organisationen aller Branchen VoltDB zum Partner wählen, finden Sie auf https://www.voltdb.com/.

Informationen zu VoltDB

VoltDB ermöglicht es Unternehmensanwendungen, Daten im einstelligen Millisekundenbereich aufzunehmen, zu verarbeiten und zu verarbeiten, um neue Umsatzquellen zu erschließen und Umsatzverluste zu verhindern. Mit branchenführenden Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Finanzen, Gaming und vielen anderen Branchen ist die VoltDB Data Platform einzigartig positioniert, um die Go-to-Technologie für jedes Unternehmen zu sein, das die Vorteile von 5G, IoT und was auch immer als nächstes kommt, voll ausschöpfen möchte.

