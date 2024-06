VoltR lève 4 millions d'euros pour industrialiser le reconditionnement des batteries au lithium en Europe

ANGERS, France, 24 juin 2024 /PRNewswire/ -- VoltR, fabricant français de batteries reconditionnées, annonce une levée de fonds de 4 millions d'euros pour industrialiser son procédé de reconditionnement de batteries au lithium. Pour ce tour de table en Seed, la Deeptech a pu compter sur la participation, entre autres, de C4 Ventures, Exergon, Pays de la Loire Participations et Anjou Amorçage.

VoltR va poursuivre le développement de son usine pilote, l'optimisation des processus de reconditionnement, la Recherche & Développement et le recrutement de talents. Un tour de table en série A est d'ores et déjà lancé et devrait être clôturé d'ici le quatrième trimestre 2024.

Répondre à des enjeux écologiques et de souveraineté européenne

La transition énergétique et industrielle et notamment l'électrification des usages entraînent une demande croissante de batteries, dont la production nécessite des matières premières telles que le lithium à l'extraction particulièrement énergivore et gourmande en eau. Ainsi, l'empreinte carbone générée pour produire une batterie neuve est nettement supérieure à celle d'un produit arrivé en fin de vie et reconditionné. C'est pourquoi VoltR s'est donnée comme mission de maximiser la valeur des batteries en leur donnant un nouvel usage.

Des batteries reconditionnées aux performances égales voire supérieures aux produits neufs

Fondée en 2022, VoltR a développé des technologies et des procédés reposant sur l'intelligence artificielle qui permettent la caractérisation, la réaffectation des cellules, puis le remanufacturage des batteries. A partir de produits usagés qui conservent en moyenne 80% de leurs capacités de stockage, VoltR fabrique des batteries destinées à diverses filières. Répondant aux mêmes attentes que les batteries neuves en matière de qualité et de capacité, leur performance dépasse parfois celle des produits neufs.

« Notre ambition est de structurer une filière européenne de seconde de vie des batteries lithium afin de limiter au maximum leur impact environnemental. Le plus grand gisement de lithium n'est pas enfoui dans les mines mais chez nous. », commente Alban Regnier, Président-fondateur de VoltR.

VoltR a réalisé une levée de fonds en Seed d'un montant total de 2 millions d'euros. La jeune pousse a, entre autres, bénéficié du soutien de C4 Ventures et d'Exergon. VoltR a également reçu des fonds de Pays de la Loire Participations, d'Anjou Amorçage. Enfin, VoltR a sécurisé 2 millions d'euros supplémentaires sous la forme d'un mix de dette et de subventions.

Camille Bouget / [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2445238/4776373/VoltR_Logo.jpg