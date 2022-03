Volvo Cars choisit Momentum Dynamics pour son programme pilote de recharge sans fil à Göteborg, en Suède

Sur une période de trois ans, une petite flotte de Volvo XC40 Recharge entièrement électriques sera utilisée comme taxis par Cabonline, le plus grand opérateur de taxis de la région nordique, et utilisera les stations de recharge sans fil de Momentum Dynamics placées à deux endroits à Göteborg, en Suède. Pendant la période d'essai, Volvo Cars recueillera régulièrement des données ainsi que les réactions des conducteurs et des clients afin de trouver des moyens d'améliorer encore l'expérience de recharge.

« Il s'agit d'une percée technologique dans le développement de la recharge sans fil pour toutes les communautés », a déclaré Andy Daga, PDG de Momentum Dynamics. « La recharge automatisée offre une autonomie illimitée pour la conduite à haute intensité et notre système permet aux chauffeurs de taxi de Göteborg de rester en service payant toute la journée. Nous sommes heureux que le système ait été intégré par les ingénieurs de Momentum et de Volvo Cars dans le XC40 Recharge entièrement électrique de manière aussi efficace, même avec les difficultés liées à la COVID-19. Ce projet décrit parfaitement le modèle de recharge automatique des taxis électriques pour toute ville cherchant à mettre en place un transport à zéro émission ainsi qu'une utilisation par les véhicules de tourisme. Nous remercions Volvo Cars pour sa vision et sa confiance en nous en tant que partenaire de recharge sans fil. »

Le test de recharge sans fil est l'une des nombreuses initiatives décrites dans le cadre d'un projet stratégique appelé Göteborg Green City Zone, dans le cadre duquel des zones désignées de la ville sont utilisées comme bancs d'essai pour le développement de technologies durables.

Outre Momentum Dynamics, les autres partenaires impliqués dans le projet de recharge sans fil comprennent le groupe de concessionnaires suédois de Volvo Cars, Volvo Bil, la société d'énergie suédoise Vattenfall et son réseau de recharge InCharge, la société d'énergie municipale Göteborg Energi et l'agence municipale de développement commercial Business Region Gothenburg.

Comment la recharge sans fil des VE fonctionnera à Göteborg

La recharge démarre automatiquement lorsque le Volvo XC40 se gare sur une borne de recharge intégrée à la chaussée le long de la station de taxis. La recharge automatique par induction fonctionne en envoyant de l'énergie par le biais d'un émetteur placé sur le sol, ce qui permet de recharger les voitures en plaçant leur plaque réceptrice au-dessus. Volvo Cars utilisera sa caméra embarquée innovante à 360° pour guider les conducteurs vers la position de chargement.

À propos de Momentum Dynamics

Momentum Dynamics est un développeur de technologie originale, leader sur le marché des systèmes de recharge efficaces, automatiques et sans fil pour les industries de l'automobile, du transport et de la logistique avec la technologie du monde réel en opération qui prouve la capacité et le besoin d'une recharge automatique et rapide des véhicules électriques. Notre système de charge a été intégré avec succès dans des véhicules de tourisme, des véhicules de livraison, des poids lourds, des petits autobus de tourisme et des autobus de grande taille/à usage intensif. Nous avons réussi à charger automatiquement des véhicules électriques à conduite autonome, allant des voitures particulières aux camions de classe 8. Notre technologie est actuellement vendue en tant qu'option installée en usine par les principaux équipementiers de véhicules. Momentum s'est déployé dans les flottes opérationnelles depuis 2018 et a su constamment répéter ses ventes auprès des clients.

