Volvo CE établit un partenariat avec la Société BRIO afin d'inspirer les ingénieurs en herbe

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) et le chouchou des familles BRIO AB joignent leurs forces pour lancer une nouvelle gamme de jouets de construction en bois, pour le plus grand bonheur des jeunes aspirants ingénieurs en construction et pour stimuler leur imagination. C'est la première fois que le créateur de jouets collabore avec un important fabricant de machines de construction.

GOTHENBURG, Sweden, 5 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le tout dernier ensemble Builder de BRIO est constitué d'une chargeuse sur pneus, d'un tombereau et d'une pelle hydraulique. Ils ont été conçus en étroite collaboration avec Volvo CE pour garantir leur grande ressemblance avec leurs équivalents de la vie réelle et portent fièrement l'emblématique livrée jaune de Volvo CE.





Cet enthousiasmant nouveau partenariat a été mis sur pied pour inspirer la très jeune génération d'ingénieurs en herbe, les enfants de trois ans et plus, si souvent fascinés par les énormes véhicules de construction.

Arvid Rinaldo, responsable des partenariats chez Volvo CE, commente : «Nous sommes ravis de voir aboutir ce partenariat avec BRIO. C'est la première fois que ces deux marques scandinaves collaborent, mais nous avons forgé un lien solide, renforcé par un certain nombre de valeurs que nous partageons, comme la qualité, la sécurité, une passion pour une conception exceptionnelle et un engagement par rapport à la responsabilité environnementale. Grâce à une étroite relation entre les équipes des deux marques, les modèles BRIO ont été pensés pour s'inscrire dans l'identité de la marque de Volvo CE.

Les machines de construction sont populaires auprès des enfants grâce à leur taille impressionnante, à leurs couleurs audacieuses et aux tâches importantes et enthousiasmantes qu'elles accomplissent : creuser des trous, soulever et transporter de lourdes charges et aider à construire le monde dans lequel nous vivons. Arvid poursuit : « Nous cherchons toujours des moyens d'encourager et de renforcer les talents d'ingénieurs des jeunes enfants et, avec ces kits de construction BRIO, nous leur offrons une manière amusante d'explorer le monde du travail, de pratiquer la coordination œil-main et de développer une passion pour la conception et la construction. Avec cette initiative, nous aidons notre population la plus jeune à explorer le monde fascinant de la construction au travers du jeu.

Fabriqués en bois de hêtre certifié FSC et en plastique de haute qualité et accompagnés d'outils faciles à utiliser, la chargeuse sur pneus, le tombereau et la pelle hydraulique Volvo CE conviennent parfaitement aux petites mains. De belle facture, ils constituent également un patrimoine idéal pour les générations à venir, grâce à leurs matériaux de haute qualité et à leur conception durable.

Les jouets disposent de fonctions réalistes et peuvent effectuer des tâches mécaniques de déversement, de levage et de transport, similaires à celles réalisées par les machines de construction observées dans la vie réelle. Et comme la sécurité est une valeur qui tient à cœur à Volvo CE, un gyrophare orange alimenté par pile a été placé sur le toit de chaque machine, comme ceux que l'on trouve avec le système de pesage embarqué Volvo.

« Les possibilités de jeu sont infinies lorsque les enfants commencent à construire avec Builder », ajoute Dan Nordlund, concepteur de produits pour BRIO Builder. « Avec ces nouveaux véhicules sur le thème de Volvo, les jeux de construction atteignent un tout autre niveau d'amusement. Les enfants peuvent désormais construire des machines massives, mettre en scène un chantier de construction inspiré de la vie réelle et ensuite les réinventer et les reconstruire selon leurs désirs. »

Les jeux de construction BRIO Builder seront disponibles à l'automne 2022. Du fait de sa collaboration avec BRIO, un poste de construction BRIO Builder sera également ajouté au musée Volvo d'Eskilstuna. C'est là qu'une réplique en bois grandeur nature de la chargeuse sur pneus sera installée lorsqu'elle ne sera pas exposée lors d'autres événements

