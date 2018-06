Volvo Construction Equipment et LEGO® Technic se mettent en équipe avec des enfants afin de créer le concept du futur d'une chargeuse sur roues

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) et les jouets de construction LEGO® Technic ont uni leurs forces créatrices et celles d'une équipe d'enfants pour concevoir un engin de construction futuriste et autonome.

Résultat : la boîte de LEGO® Technic du concept de chargeuse sur roues ZEUX de Volvo, prévue pour sortir dans les magasins de jouets en août 2018, et un prototype numérique d'une machine autonome destinée au monde réel.

Ce qui avait commencé comme un événement amusant, informel de promotion du travail d'équipe afin d'inspirer les équipes de conception chez Volvo CE et LEGO® Technic en 2016, a progressivement évolué en une idée d'un véritable produit de LEGO® Technic. Leur objectif : concevoir les engins de construction du futur. Et cette collaboration a abouti maintenant à un certain nombre de brevets potentiellement révolutionnaires.

Arvid Rinaldo, (Communication et partenariats de la marque) chez Volvo CE explique pourquoi il est judicieux que leurs créateurs travaillent avec LEGO® Technic sur des appareils de construction futuristes :

« Cela fait plusieurs années que nous bénéficions d'une collaboration vraiment divertissante et productive avec l'équipe de LEGO® Technic. Cela nous a permis de mettre à l'épreuve de nouvelles idées pour de nouveaux types d'engins de construction du futur, sur le plan de la fonctionnalité, de l'échelle, de la conception et de l'interaction. Le modèle peut paraître futuriste aujourd'hui, mais les appareils autonomes, connectés et électriques commencent déjà à constituer une réalité dans la construction. Le concept de chargeuse sur roues ZEUX de Volvo représente une étape réaliste dans une évolution passionnante de nos engins de chantier. »

Évoquant la coopération entre les deux marques scandinaves, il a ajouté : « Nous voulions collaborer avec un fabricant de jouets de premier plan, tout comme nous sommes un acteur de premier plan sur le secteur des équipements de construction. Volvo CE et LEGO® Group constituent ensemble une concordance parfaite, tant sur le plan culturel que le plan de nos aspirations avec nos produits : explorer ensemble comment nous pouvons construire demain. »

Les tondeuses à gazon et aspirateurs autonomes sont déjà un spectacle familier dans les maisons autour du monde, et leur présence autour de nous est en général considérée comme étant sûre. Alors que les véhicules autonomes étaient testés sur route, les engrenages se sont mis à tourner dans la tête des concepteurs chez Volvo CE en Suède et chez LEGO® Group au Danemark. Ils se sont mis à imaginer diverses façons d'accroître la sécurité et d'apporter un aspect plus humain à l'intelligence artificielle à l'intérieur des gros engins de construction.

Un groupe cible constitué d'enfants a contribué au processus de création du ZEUX. En examinant les premiers plans et modèles, le groupe a donné un retour d'information qui a conduit à l'élaboration de fonctionnalités nouvelles et uniques. Les deux principales fonctions décidées par le groupe ont été un drone au rôle d'éclaireur et une flèche ajustable de « caméra », baptisée l'Œil, montée sur le toit du véhicule. Outre les drones éclaireurs et les capteurs intégrés que posséderait un modèle dans le monde réel, l'Œil illustre une fonction nouvelle et inventive : il montrera exactement vers où est tournée « l'attention » du véhicule ; autrement dit, il pourra avoir un contact visuel avec les humains pour accuser réception de leur présence.

« Lorsque vous traversez une route fréquentée, vous faites attention aux dangers et vous essayez d'avoir un contact visuel avec les conducteurs dans votre voisinage immédiat. Il s'agit là d'une réaction instinctive qui vous permet d'évaluer comment vous allez vous déplacer, » a fait observer Andrew Woodman, directeur principal de la conception chez LEGO® Technic. « Allez-vous rester sur place, ou pouvez-vous avancer en toute sécurité ? C'est d'ordinaire une évaluation facile. Avec les véhicules autonomes, vous n'avez pas ce genre d'interaction parce que vous ne pouvez pas voir tous les capteurs qui leur permettent de naviguer autour des objets stationnaires et en mouvement. Décoder le mouvement suivant du véhicule n'est pas intuitif pour nous, nous ne savons pas où il va, ni s'il nous a vus. Si le concept de chargeuse sur roues ZEUX de Volvo n'est pas destiné à évoluer sur les routes, il va néanmoins interagir avec des ouvriers sur un chantier de construction. Donc nous nous sommes mis à l'œuvre pour créer des caractéristiques et des fonctions pour veiller à ce que l'interaction entre humains et machines soit aussi sûre et intuitive que possible. »

Une des valeurs conceptuelles au cœur de LEGO® Technic est la « promesse AFC », celle d'« assembler Authenticité, Fonctionnalité et Challenge ». Les modèles réduits doivent ressembler le plus possible à leurs contreparties du monde réel, être agréables en tant que jouets et inspirer des bâtisseurs à essayer de nouvelles techniques de construction. Comment un modèle futuriste peut-il donc s'intégrer spécifiquement dans la partie 'authenticité' de la promesse ?

Des ateliers à Billund au Danemark, des vidéoconférences et des échanges de croquis conceptuels et des schémas de modèles ont ouvert la porte aux idées les plus folles au cours du processus de mise au point. En fin de compte, vous pouvez voir une quantité de fonctions très intéressantes comme un contrepoids extensible, un châssis que l'on peut relever ou abaisser, une direction sur les quatre roues et beaucoup d'autres idées géniales répondant à toutes les valeurs de la conception.

Andrew Woodman : « Volvo CE et LEGO Group partagent les mêmes valeurs lorsqu'il s'agit de nos exigences en qualité et en facilité d'utilisation, tout en repoussant les frontières de la créativité et de la fonctionnalité. Aider Volvo CE à mettre au point des machines qui pourraient représenter l'avenir des engins de construction aura été une très grande motivation. »

Visitez https://youtu.be/P78Qguwoo-Q pour visualiser la vidéo d'animation de Volvo CE.

Faits concernant le concept 42081 de chargeuse sur roues ZEUX de Volvo

Modèle de concept futuriste LEGO Technic élaboré en collaboration avec Volvo CE

Fonction Œil, nouvelle, inventive pour illustrer les interactions intuitives entre les humains et les machines

Flèche et godet fonctionnels

Contrepoids mobile par rehaussement ou abaissement du châssis

Fourni avec un drone pour cartographie

Direction articulée sur les quatre roues

Instructions de construction bientôt en ligne pour une alternative à ce modèle, le concept Volvo du transporteur PEGAX

1167 éléments

Jeu commun facilité : le modèle principal et l'alternative de modèles sont conçus tous les deux pour jouer et fonctionner ensemble sur un chantier de construction

