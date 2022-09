Volvo Financial Services investe em programas de educação financeira para jovens por meio de uma parceria com a JA Worldwide

GREENSBORO, Carolina do Norte, 7 de setembro do 2022 /PRNewswire/ -- A Volvo Financial Services (VFS) anunciou hoje que está investindo no ensino de habilidades financeiras para os jovens em nove países por meio de uma parceria global com a Junior Achievement Worldwide. Nesta parceria, os funcionários voluntários da VFS se unirão aos educadores da JA para capacitar a próxima geração com as habilidades financeiras e conhecimentos necessários para o sucesso e a autossuficiência no futuro. Os programas individuais nos nove países começam este mês.

"Os jovens de hoje são os líderes de amanhã, e queremos fazer nossa parte para garantir que eles tenham as habilidades necessárias para tomar decisões financeiras sólidas quando chegarem à idade adulta", declarou o presidente da VFS, Marcio Pedroso. "Estamos entusiasmados em fazer parceria com a JA para combinar nossos conhecimentos financeiros com a experiência educacional deles e ajudar a causar um impacto nas vidas de crianças em todo o mundo."

Os funcionários voluntários da VFS farão parceria com os educadores da JA no Brasil, França, Índia, Itália, Peru, África do Sul, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos nas comunidades onde vivem e trabalhos os funcionários da VFS. Juntos, eles ensinarão aos jovens uma série de habilidades financeiras importantes, como o estabelecimento de objetivos financeiros pessoais, o desenvolvimento de um plano de poupança e como fazer um orçamento eficaz. Além disso, os jovens participantes terão a oportunidade de conhecer em primeira mão as profissões dos setores de transporte e equipamentos para os quais a VFS presta serviços.

O investimento está totalmente alinhado com as ambições gerais de sustentabilidade do Grupo Volvo, que incluem um compromisso com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. O desenvolvimento de sólidas habilidades financeiras terá um impacto positivo em vários ODS, incluindo a ajuda para acabar com a pobreza, o apoio à educação de qualidade, o empoderamento das mulheres e das jovens, e muito mais.

"Estamos agradecidos a parceiros como a Volvo Financial Services que compartilham nossa missão e assumem a responsabilidade de garantir que mais jovens acessem as experiências de aprendizagem de qualidade que necessitam e merecem", disse Asheesh Advani, CEO da JA Worldwide. "Ao proporcionar aos jovens acesso à educação financeira, podemos ajudá-los a navegar em direção a um futuro financeiramente saudável."

A JA é líder global no desenvolvimento de jovens, com foco na educação financeira, na preparação da força de trabalho e no empreendedorismo. Alcançando mais de 12 milhões de jovens anualmente, a JA Worldwide oferece um aprendizado prático e imersivo na preparação para o trabalho, a saúde financeira, o empreendedorismo, a sustentabilidade, STEM, a economia, a cidadania, a ética e muito mais.

A Volvo Financial Services é o braço financeiro cativo do Grupo Volvo, que oferece serviços e soluções financeiras que satisfazem as necessidades de nossos clientes hoje e no futuro. Dedicada à inovação, a VFS apoia a sociedade em sua adoção de soluções de transporte e equipamentos sustentáveis. A VFS está sediada em Greensboro, estado da Carolina do Norte, nos EUA, e atende clientes e revendedores do Grupo Volvo em cerca de 50 mercados. Para mais informações, acesse www.volvofinancialservices.com ou nos siga no LinkedIn .

O Grupo Volvo impulsiona a prosperidade por meio de soluções de transporte e infraestrutura, oferecendo caminhões, ônibus, equipamentos de construção, soluções energéticas para aplicações marítimas e industriais, financiamento e serviços que aumentam o tempo de atividade e a produtividade de nossos clientes. Fundado em 1927, o Grupo Volvo está comprometido em moldar o cenário futuro de soluções de transporte e infraestrutura sustentáveis. O Grupo Volvo está sediado em Gotemburgo, na Suécia, emprega quase 95 mil pessoas e atende clientes em mais de 190 mercados. Em 2021, as vendas líquidas totalizaram 372 bilhões de coroas suecas (EUR 37 bilhões). As ações da Volvo estão listadas na Nasdaq de Estocolmo.

FONTE Volvo Financial Services

