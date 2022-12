VOOPOO arrasa con siete premios en los Ecigclick Vape Awards 2022

El fabricante líder de vapeo gana el premio a la mejor marca por tercer año consecutivo

SHENZHEN, China, 20 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- El 14 de diciembre, Ecigclick, uno de los mayores y más autorizados medios de comunicación en línea para vapeadores, reveló los ganadores de los Ecigclick Vape Awards 2022. VOOPOO, una marca líder de vapeadores, ganó siete premios, consolidando la posición dominante de la empresa en la industria de los cigarrillos electrónicos.

VOOPOO Sweeps the Board with Seven Awards at the Ecigclick Vape Awards 2022

Tras haber ganado el premio a la mejor marca durante tres años consecutivos, el reconocimiento es un testimonio de la innovación y el rendimiento de alta calidad de la marca, así como de su popularidad duradera entre su base mundial de clientes.

Una gama diversificada de productos

Con un enfoque en la experiencia del usuario, VOOPOO ha lanzado cuatro series de productos, ARGUS, DRAG, VINCI y V. Estos representan una gama completa y diversificada de e-cigarrillos, para satisfacer las necesidades de diferentes usuarios.

El primer avance de VOOPOO fue el lanzamiento de DRAG en 2017, que ha sido un mod top durante muchos años y mantiene una gran reputación dentro de la industria. Después de eso, VOOPOO lanzó muchos mods de vapeo sobresalientes, como DRAG 2, DRAG 3, el recién lanzado DRAG 4, y ARGUS GT II, que ganó el primer premio en la categoría BEST VAPE MOD en los Ecigclick Vape Awards, gracias a sus características tri-proof y su experiencia de vapeo de alta potencia.

Tomemos como ejemplo el VOOPOO ARGUS POD, el pod ganador del MEJOR PARA PRINCIPIANTES; combina las innovaciones de VOOPOO hacia un vapeo boca a pulmón (MTL) óptimo. Con la ingeniosa tecnología de atomización ITO de VOOPOO, ARGUS POD le ofrece una deliciosa experiencia MTL. El chip GENE.AI 1.2 permite el cambio inteligente de potencia entre diferentes cartuchos ARGUS POD. La entrada de aire de 4 agujeros expande el flujo de aire, y la sala de amortiguación del flujo de aire asegura un sabor suave.

Innovación centrada en el usuario

Entre los productos lanzados por VOOPOO en 2022, muchas de las innovaciones revolucionan nuestra percepción del vapeo e incorporan la sabiduría y el duro trabajo del equipo técnico de VOOPOO. VOOPOO ya ha lanzado 17 productos en 2022, y se prevé que en diciembre, VOOPOO lanzará otros dos productos.

En esta selección de premios, VOOPOO ARGUS P1 ganó el segundo premio al MEJOR POD VAPE, VOOPO DORIC ganó el segundo premio al MEJOR VAPE PEN, VOOPOO MAAT TANK NEW ganó el segundo premio al MEJOR TANQUE: SUB OHM y VOOPOO ITO-X POD ganó el segundo premio al MEJOR TANQUE: MTL. Estos cuatro premios demuestran la fuerza de VOOPOO en innovación y una filosofía centrada en el usuario, pero VOOPOO no se conforma con hacer un buen trabajo con sus productos

VOOPOO también hace hincapié en conectar con sus clientes de todo el mundo a través de diversas promociones en las redes sociales, como el TikTok Creative Challenge 2022 y la campaña Infinity Go, un signo inequívoco de su creciente popularidad entre su base mundial de usuarios.

Los premios obtenidos son el reconocimiento de las mejoras y progresos pasados, y VOOPOO, como marca líder de cigarrillos electrónicos que sigue ganándose a una legión cada vez mayor de vapeadores de todo el mundo, está bien posicionada para tener un 2023 muy exitoso.

Acerca de VOOPOO

VOOPOO se estableció en 2017 y ha ascendido rápidamente a través de los productos DRAG, que han sido ampliamente aclamados a nivel mundial en un corto período de tiempo. Como empresa de alta tecnología con I+D, diseño, fabricación y marca, VOOPOO tiene cuatro series principales de productos: ARGUS, DRAG, VINCI y V. Actualmente, VOOPOO está presente en más de 70 países de Norteamérica, Europa y Asia.

