VOOPOO lanceert DRAG X&S PRO met eenknopsschakelaar voor betere gebruikerservaring

Om het bedieningsgemak te vergroten, gebruikt DRAG X&S PRO eenknopsschakelaartechnologie waarmee gebruikers onmiddellijk een professionele prestatie ervaren dankzij de eenknopsschakelaar. Daarnaast behoudt het de traditionele aan-/uitmodus waarmee gebruikers de vrijheid hebben uit verschillende standen te kiezen. Momenteel gebruiken de e-sigaretten op de markt feitelijk de traditionele schakelstand, waarbij gebruikers vijf maal op de knop moeten drukken, wat de bediening complexer maakt.

"In het verleden bood de DRAG-serie de snelste 0,025 s ontsteking van e-sigaretten die op dat moment beschikbaar was, waarbij een creatief harskunstproces en innovatieve metalen leermaterialen werden toegepast, terwijl we de PNP/TPP universele platforms bleven onderzoeken. We denken dat de nieuwe DRAG X&S PRO gebruikers een vergelijkbare verfrissende ervaring zal bezorgen," aldus VOOPOO CEO Everest.

Innovatief ontwerp vangt complexe gevoelens

De nieuw ontworpen TPP X Pod realiseert een innovatieve combinatie van pod en tank. De fantastische metalen textuur en het voor levensmiddelen geschikte PCTG-materiaal geven de TPP X Pod dezelfde verschijning en textuur als de Tank. Het combineert de krachtigste TPP platformspiraal en GENE.FAN 3.0-chip, wat de TPP X Pod dezelfde krachtige prestatie geeft als de Tank.

De ontwerpgegevens bevatten VOOPOO's spirit voor gebruikerservaring. De nieuwe lay-out van de luchtweg is bijvoorbeeld zo ontworpen dat direct contact met de vloeistof wordt vermeden, wat een gevoeliger autovaping mogelijk maakt. De eenvoudige layout van de interne structuur maakt dagelijks reinigen eenvoudiger, en heeft daarnaast een luchtgat dat speciaal is ontworpen voor de MTL-ervaring.

Over VOOPOO

VOOPOO is opgericht in 2017 en is snel gegroeid dankzij DRAG-producten, die in korte tijd wereldfaam hebben weten te verwerven. VOOPOO is een hightech onderneming met R&D, ontwerp, productie en branding die vier grote productassortimenten voert: DRAG, VINCI, ARGUS en V. Momenteel is VOOPOO aanwezig in meer dan 70 landen in Noord-Amerika, Europa en Azië. Kijk voor meet informatie op https://www.voopoo.com/ en volg ons op IG, Facebook en TikTok.

WAARSCHUWING: Dit product kan worden gebruikt bij e-liquidproducten die nicotine bevatten. Nicotine is een verslavende chemische stof.

