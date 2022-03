Voor $16 miljoen aan schikkingen in Canadese luchtvracht-groepsprocedure vrijgegeven

TORONTO, 28 maart 2022 /PRNewswire/-- Vandaag hebben Siskinds uit London, Ontario, Camp Fiorante Matthews Mogerman uit Vancouver, BC en Liebman Légal Inc. uit Montreal, Quebec, de goedkeuring door de rechtbank aangekondigd van een protocol voor de tweede uitbetaling van schikkingsfondsen in de collectieve schadeclaim wegens prijsafspraken voor Canadese luchtvracht. De groepsprocedure heeft betrekking op een vermeend mondiaal complot om de prijzen voor luchtvrachtdiensten te bepalen.

Met British Airways en Air Canada zijn schikkingen getroffen voor in totaal 16 miljoen dollar. Dit betekent dat het totaalbedrag aan schikkingen in deze zaak op meer dan 45 miljoen dollar uitkomt. De schikkende gedaagden erkennen hiermee geen enkele overtreding of aansprakelijkheid. De rechtbanken van Ontario, British Columbia en Québec hebben de betalingen en een protocol voor de verdeling van de tweede ronde van de afwikkelingsfondsen goedgekeurd. Er werd eerder al 29,6 miljoen dollar aan schikkingen uitgekeerd. De procedure is nu in zijn geheel afgehandeld.

"Deze rechtszaak bracht complexe feitelijke en juridische kwesties met zich mee. In het kader van deze rechtszaak heeft het Hof van Beroep van Ontario geoordeeld dat de rechtbank van Ontario bevoegd is om een internationale "class" oftewel groepsprocedure aanhangig te maken. Het recht om in beroep te gaan bij het Hooggerechtshof van Canada werd ontzegd. Dit was een belangrijke uitspraak die de weg effent voor andere internationale groepsprocedures in een dergelijk geval", aldus Linda Visser van Siskinds.

"Prijsafspraken leiden ertoe dat bedrijven en consumenten kunstmatig hoge prijzen betalen voor goederen en diensten. Collectieve procedures helpen om die opgeblazen prijzen terug te geven aan de slachtoffers van dergelijke samenzweringen", aldus David Jones van Camp Fiorante Matthews Mogerman.

Personen die tussen januari 2000 en september 2006 luchtvrachtvervoersdiensten van of naar Canada hebben afgenomen (met uitzondering van zendingen van of naar de Verenigde Staten) komen in aanmerking voor een vergoeding. Schadeclaims kunnen op of voor 4 juli 2022 online worden ingediend op www.aircargosettlement2.com.

Meer informatie is online te vinden op www.aircargosettlement2.com of door de schadeafwikkelaar, de zogenaamde claims administrator, te bellen via het telefoonnummer 1-888-291-9655 vanuit Canada of de Verenigde Staten, of internationaal via het nummer 001-614-553-1296.

Over Class Counsel, de raadsman inzake groepsproceduresl

Siskinds LLP is een full-service advocatenkantoor met kantoren in Toronto en London (Ontario), en filialen in Montreal en Quebec City. Siskinds LLP is het toonaangevende advocatenkantoor voor collectieve schadeclaims van Canada.

Camp Fiorante Matthews Mogerman is een in Vancouver gevestigd advocatenkantoor dat zich namens eisers specialiseert in collectieve rechtszaken, rechtszaken over luchtvaartongevallen en productaansprakelijkheid.

Liebman Legal Inc. is een advocatenkantoor dat in Montreal is gevestigd. Het verleent alle vormen van rechtsbijstand aan zijn particuliere en zakelijke cliënten.

