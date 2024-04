VOORMALIG CITADEL EM CREDIT TEAM EN CONNOR, CLARK & LUNN FINANCIAL GROUP LTD. LANCEREN SAMEN FORTWOOD CAPITAL LP

GREENWICH, Conn., 5 april 2024 /PRNewswire/ -- Michael Mormile, voormalig portefeuillebeheerder van Citadel, gaat samen met Jonathan Hartofilis en Richard Li een partnerschap aan met Connor, Clark & Lunn Financial Group Ltd. (CC&L Financial Group) voor de gezamenlijke lancering van FortWood Capital (FortWood), een nieuwe kredietinvesteringsbeheerder voor opkomende markten. In verband met de lancering zal CC&L Financial Group startkapitaal en ook investeringen van andere klanten verstrekken.

FortWood Capital logo

FortWood wil met een diverse portefeuille van schuldinstrumenten inspelen op kansen die ontstaan door structurele inefficiënties in de wereldwijde kredietverlening aan opkomende markten. Michael Mormile legt uit: "Onze aanpak combineert grondige macro-economische en fundamentele analyses met een rigoureus kader voor risicobeheer om de complexiteit van het kredietlandschap van opkomende markten effectief te beheren en de inherente marktvolatiliteit om te zetten in een sterke portefeuille."

De absolute en actieve long-only return-strategieën van FortWood voor opkomende markten richten zich op bedrijfs- en staatsschulden in vreemde valuta. Deze strategieën zijn ontworpen voor klanten die willen profiteren van de aantrekkelijke rendementen en waardeverschillen die te vinden zijn in te weinig onderzochte markten.

"Wij vinden de samenwerking met Michael, Jonathan en Richard om uit te breiden naar krediet in opkomende markten een zeer spannende ontwikkeling. De expertise van het FortWood-team in deze regio's en markten biedt klanten de mogelijkheid van extra diversificatie in aanvulling op ons bestaande aanbod, samen met potentieel hogere rendementen," zegt Warren Stoddart, CEO van CC&L Financial Group.

"Door onze krachten te bundelen met CC&L Financial Group krijgen we niet alleen institutionele operationele ondersteuning en wereldwijde distributie, maar ook een gedeelde cultuur van uitmuntendheid. Hierdoor kunnen wij ons beter richten op datgene waar we het beste in zijn, zodat wij uitstekende resultaten kunnen behalen voor onze klanten," zegt Michael Mormile.

Dit partnerschap, geworteld in een sterk team en gedeelde principes, stelt FortWood en CC&L Financial Group in staat om een groeiende beleggingscategorie te exploiteren en nieuwe mogelijkheden te benutten om betere resultaten aan klanten te leveren.

Over FortWood Capital

FortWood Capital is gespecialiseerd in actief beheerde kredietstrategieën voor opkomende markten. Door gebruik te maken van zijn beleggingsexpertise en een robuust kader voor risicobeheer navigeert FortWood door complexe markten en uitdagende omgevingen om waarde te ontdekken. FortWood heeft zijn hoofdkantoor in Greenwich, Connecticut en is onderdeel van CC&L Financial Group. Ga voor meer informatie naar fortwoodcapital.com.

Over Connor, Clark & Lunn Financial Group Ltd.

CC&L Financial Group is een onafhankelijk vermogensbeheerbedrijf met meerdere vestigingen dat samenwerkt met beleggingsprofessionals om succesvolle vermogensbeheerbedrijven op te bouwen en te ontwikkelen. CC&L Financial Group biedt via zijn dochterondernemingen een breed scala aan traditionele en alternatieve producten en oplossingen voor beleggingsbeheer aan institutionele, vermogende en particuliere klanten. CC&L Financial Group heeft kantoren in de VS, het Verenigd Koninkrijk, India en heel Canada. Sinds de oprichting van het bedrijf ruim 40 jaar geleden, beheert het samen met zijn filialen een vermogen ter waarde van ongeveer US$ 90 miljard. Ga voor meer informatie naar cclgroup.com.

Mediacontact: Rebecca Jan, [email protected]; Wereldwijde verkoopcontacten: VS, Eric Hasenauer, [email protected]; Europa & EMEA, Carlos Stelin, [email protected]; Canada, Brent Wilkins, [email protected]

