Voormalig Executive Vice President en General Manager bij ServiceNow, Philip van der Wilt, gaat bij Samsara aan de slag om de Europese operaties te leiden

SAN FRANCISCO, 22 april 2021 /PRNewswire/ -- Samsara, de pionier van de Connected Operations Cloud, heeft vandaag bekendgemaakt dat het bedrijf Philip van der Wilt heeft aangesteld om zijn Europese activiteiten in Londen te leiden. Hij is afkomstig van ServiceNow, waar hij voor het laatst werkzaam was als Executive Vice President en General Manager van Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). Voordat hij bij ServiceNow kwam, was hij Vice President of EMEA Sales bij CommVault en bekleedde hij tal van verkoopfuncties bij EMC en EMC-bedrijven.

"Een van de belangrijkste doelstellingen van Samsara voor dit jaar is het stimuleren van exponentiële groei in onze internationale markten", aldus Andy McCall, Chief Revenue Officer bij Samsara. "We hebben een fantastische basis in de regio en een geweldige kans om door te groeien. Philip's ervaring met het opbouwen en opschalen van bedrijven in meerdere markten en productcategorieën is een ervaring waarvan ons team en onze klanten de komende jaren enorm zullen profiteren."

De aanstelling Philip is te danken aan het feit dat Samsara binnen de regio een snelle groei doormaakt. In de afgelopen drie jaar heeft het bedrijf zijn aanwezigheid uitgebreid naar het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, en bedient het een brede klantenkring, waaronder Uniserve Group, Sovereign Speed en Stafex. Samsara heeft nu een groeiend team in dienst van product, engineering, verkoop, marketing, ondersteuning en meer in het VK en de EU en werft actief personeel in de regio.

"Samsara is goed gepositioneerd voor enorme groei in de hele regio", zegt van der Wilt. "In slechts drie jaar tijd hebben ze toonaangevende producten ontwikkeld, uitgebreid naar drie markten, samengewerkt met innovatieve klanten en een sterk team opgebouwd dat de nuances van elke regio begrijpt. Spannender dan nu is het voor het bedrijf nooit eerder geweest. Ik kijk er naar uit om mijn ervaringen met de groei van ServiceNow in Europa voor Samsara aan te wenden."

De aanstelling van van der Wilt is te danken aan de snelle groei die Samsara doormaakt, waarbij onlangs wereldwijd de mijlpaal van meer dan 20.000 klanten is behaald en het bedrijf de nieuwe productoplossingen Site Visibility en apparatuurbewaking heeft aangekondigd om klanten volledig operationeel inzicht te geven in commerciële wagenparken, apparatuur en locaties.

Over Samsara

Samsara is de pionier van de Connected Operations Cloud, waarmee bedrijven die afhankelijk zijn van fysieke activiteiten, IoT-gegevens (Internet of Things) kunnen gebruiken om bruikbare zakelijke inzichten te ontwikkelen en hun activiteiten te verbeteren. Samsara is actief in Noord-Amerika en Europa en bedient meer dan 20.000 klanten in een breed scala van industrieën, waaronder transport, groot- en detailhandel, bouw, buitendienst, logistiek, nutsbedrijven en energie, overheid, gezondheidszorg en onderwijs, productie en de voedings- en drankenindustrie. Lees meer over de missie van Samsara om de efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid te vergroten van de activiteiten die de wereldeconomie aansturen op www.samsara.com.

