Voranigo® (vorasidenib) de Servier remporte le Prix Galien dans plusieurs pays

Voranigo ® a reçu le Prix Galien USA, le Prix Galien Pologne et le Prix Galien Bridges dans la catégorie meilleur produit pour les maladies orphelines/rares.

Ces distinctions obtenues dans plusieurs régions géographiques reconnaissent le progrès apporté par Voranigo® pour les patients qui vivent avec un gliome.

SURESNES, France, 8 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Servier, groupe pharmaceutique international indépendant gouverné par une fondation, a annoncé aujourd'hui que Voranigo® (vorasidenib) a reçu le Prix Galien Bridges de 2025 dans la catégorie meilleur produit pour les maladies orphelines/rares, lors d'une cérémonie qui s'est tenue à Stockholm. Le Prix Galien Bridges récompense les innovations exceptionnelles dans le domaine des sciences de la vie dans les pays nordiques et renforce les liens entre ces pays et les communautés biopharmaceutiques des principaux pays européens et du Moyen-Orient, notamment l'Autriche, Israël, les Pays-Bas, le Portugal et l'Espagne.

Servier a récemment annoncé que Voranigo® avait également remporté le Prix Galien USA dans la catégorie Meilleur produit pour les maladies orphelines/rares, ainsi que le Prix Galien Pologne.

Le Prix Galien récompense les produits innovants et les équipes de recherche exceptionnelles dans les domaines de la pharmacie, des biotechnologies, des technologies médicales et de la santé numérique.

« Nous sommes vraiment honorés de recevoir ces distinctions prestigieuses dans plusieurs pays. Ce prix salue les progrès scientifiques que Voranigo® peut offrir aux patients atteints d'un gliome dans le monde entier », a indiqué Arnaud Lallouette, Vice-Président Exécutif, Affaires médicales et Patients Monde. « Il récompense l'engagement de Servier en faveur de l'innovation et des patients, alors que nous continuons à faire progresser l'oncologie de précision pour tous ceux susceptibles d'en bénéficier. »

Voranigo® a obtenu une autorisation de mise sur le marché pour le traitement des astrocytomes ou oligodendrogliomes de grade 2 ne prenant pas le contraste présentant une mutation R132 du gène IDH1 (isocitrate déshydrogénase-1) ou une mutation R172 du gène IDH2 (isocitrate déshydrogénase-2) chez les patients adultes et adolescents âgés de 12 ans et plus et pesant au moins 40 kg ayant uniquement subi une intervention chirurgicale et ne nécessitant pas de radiothérapie ou de chimiothérapie immédiate, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Israël, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, en Suisse, au Brésil, au Royaume-Uni, au Japon et en Europe (27 pays de l'Union européenne ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège).

