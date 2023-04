Vorstellung des Vention Experience Center

Vention eröffnet ein neues Schulungs- und Entwicklungszentrum, in dem alle Hersteller die Zukunft der Automatisierungslösungen aus erster Hand erfahren können.

MONTREAL, 21. April 2023 /PRNewswire/ -- Vention, das Unternehmen, das hinter der Cloud-basierten Manufacturing Automation Platform (MAP) steht, gab heute die Eröffnung des ersten Vention Experience Centers in seinem Hauptsitz in Montreal bekannt. Im Einklang mit der Mission von Vention, die industrielle Automatisierung zu demokratisieren, zielt dieses Zentrum darauf ab, die Automatisierung durch Schulungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für alle Hersteller zugänglicher zu machen.

Vention Experience Center / Centre d'expérience Vention Vention Experience Center Grand Opening Vention Logo

Mit der Eröffnung des Experience Centers bietet Vention den Herstellern Zugang zu den neuesten Innovationen in der industriellen Automatisierung durch exklusive Live-Demos, Schulungssitzungen und praktische Schulungen. An einem Ort können Mitarbeiter aller Ebenen die gesamte Bandbreite der Plattform für Fertigungsautomatisierung erleben und mit den Fähigkeiten und dem Wissen nach Hause gehen, um automatisierte Lösungen zu entwerfen, zu automatisieren, zu bestellen und einzusetzen.

„Dieses neue Zentrum unterstreicht unser Engagement für die Zukunft der industriellen Automatisierung", fügt Etienne Lacroix, CEO und Mitbegründer von Vention, hinzu. „Wir wollten eine Umgebung schaffen, in der die Hersteller die neuesten Technologien sehen, anfassen und ausprobieren können - und so wertvolle Fähigkeiten erwerben, die sie dann in ihre eigenen Produktionsstätten mitnehmen und anwenden können."

Heutzutage wird die industrielle Automatisierung zur wichtigsten Lösung für die Hersteller, um Kosten zu senken und gleichzeitig den immer noch vorherrschenden Arbeitskräftemangel zu beheben. Durch die Verschmelzung von Engineering-Software und modularer Hardware auf einer Plattform können Hersteller Automatisierungsprojekte schneller und zu geringeren Kosten realisieren. Die intuitive Beschaffenheit der Manufacturing Automation Platform bietet Herstellern die Möglichkeit, ihre bestehenden Mitarbeiter weiterzubilden, indem sie ihnen die richtigen Werkzeuge zur Verfügung stellen, um Projekte intern abzuschließen.

„Mit den Do-it-yourself-Fähigkeiten der Manufacturing Automation Platform sind Unternehmen nun in der Lage, Kosten- und Produktionsgewinne zu erzielen, indem sie ihre Mitarbeiter weiterbilden und fortschrittliche Fertigungsteams bilden", sagte Etienne Lacroix. „Unser Experience Center bietet jedem Unternehmen die nötigen Werkzeuge, um seine Mitarbeiter durch kostenlose und praktische persönliche Schulungen weiterzubilden".

Das Experience Center von Vention ist nun für Besucher geöffnet. Buchen Sie noch heute Ihren Besuch: https://vention.io/experience-center?utm_source=Newswire&utm_medium=Paid&utm_campaign=Press_Release_VXC

Informationen zu Vention

Vention unterstützt einige der innovativsten Hersteller bei der Automatisierung ihrer Produktionsanlagen in nur wenigen Tagen durch eine demokratisierte Benutzererfahrung. Die digitale Plattform von Vention für die Fertigungsautomation ermöglicht es den Kunden, automatisierte Anlagen direkt über ihren Webbrowser zu entwerfen, zu automatisieren, zu bestellen und einzusetzen.

Vention hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada, und betreibt neue Niederlassungen in Berlin und Boston. Das Unternehmen mit 360 Mitarbeitern bedient mehr als 3.000 Kunden auf fünf Kontinenten und 25 Fertigungsindustrien. Um mehr über Vention zu erfahren, besuchen Sie vention.io oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

*MachineMotion, MachineLogic, MachineCloud und Vention sind Warenzeichen von Vention Inc.

Medienkontakt: Sophie Ducharme, [email protected], 1 800 940-3617

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2059946/Vention_Introducing_the_Vention_Experience_Center.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2059947/Vention_Introducing_the_Vention_Experience_Center.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2059945/Vention_Introducing_the_Vention_Experience_Center.jpg

SOURCE Vention Inc.