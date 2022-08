Vos NFT avec une valeur à long terme et durable ? C'est possible, grâce à VIMworld sur BSC

LAS VEGAS, 25 août 2022 /PRNewswire/ -- VIMworld a annoncé aujourd'hui son intention de lancer une nouvelle plateforme utilitaire agnostique NFT. La vidéo de présentation de VIMworld présente cette nouvelle plateforme révolutionnaire où toutes les NFT peuvent ajouter une valeur durable à long terme en étant profondément imprégnées des utilitaires de finance décentralisée, de finance de jeu et de finance sociale. Tout propriétaire de NFT, chef de projet et communauté d'utilisateurs sera le bienvenu pour rejoindre et s'associer à VIMworld pour ajouter de la valeur à vos avoirs. C'est aussi simple que cela.

Afin de maximiser la croissance de ce nouveau projet, VIMworld s'apprête à migrer vers BNB Smart Chain (BSC). « Avec un nombre important de projets NFT mondiaux, de concepteurs de jeux basés sur la blockchain et d'outils de développement préexistants, BSC était le choix logique pour faire évoluer VIMworld », a remarqué Lila Xu, PDG de VIMworld. « Binance s'est surnommé la chaîne de MetaFi (finance décentralisée du métavers), donc leur engagement envers l'espace NFT est clair. »

Alors que de nombreux projets NFT se vantent d'un design de classe mondiale et qu'une poignée d'entre eux ont des valorisations faramineuses, la majorité des NFT existent sous forme de photos de profil sur les réseaux sociaux. Ces projets de photos de profil entendent tous la même demande d'utilité de la part de leurs utilisateurs, ce qui nécessite des ressources et un temps considérables, jusqu'à présent. Grâce à VIMworld, l'ajout d'une utilité à un ou dix mille NFT est un processus sans faille. En quelques jours, un utilisateur peut passer d'une NFT sous forme de photo de profil à une transformation complète avec des jeux de type play-to-earn, du jalonnement, du staking, des œuvres d'art évolutives, des prêts garantis et plus encore.

La transition de VIMworld commencera le 5 septembre 2022 avec la fermeture du site basé sur VeChainThor. Ce temps d'arrêt sera important pour permettre aux développeurs d'effectuer les derniers tests sur le backend avant de passer au nouveau site VIMworld basé sur BSC 10 jours plus tard. Les membres actuels de la communauté VIMworld pourront migrer les VIM (les NFT de VIMworld) et les $VEED (le token de VIMworld) de manière transparente en utilisant Safeswap, une plateforme d'échange atomique décentralisée.

Les développeurs tiers qui souhaitent créer un projet ou une expérience sur VIMworld pourront utiliser le SDK pour intégrer des NFT intelligentes. Les développeurs dans le domaine de l'éducation, des espaces sociaux, de l'eSport et plus encore peuvent participer à des programmes lucratifs qui inciteront à la création d'un vaste écosystème de jeux. Par exemple, il sera possible de créer des jeux qui offrent aux joueurs une véritable propriété des actifs du jeu, tout en leur permettant de suivre leurs progrès et de gagner des récompenses en toute sécurité.

Avec les 123 millions d'adresses de BNB Smart Chain réparties sur 1 150 dApps, le potentiel de croissance des SmartNFT sur VIMworld est sans limite. Et avec Nufinetes, un porte-monnaie de crypto-monnaies multi-chaîne qui permet un accès simple et sécurisé aux actifs web3 depuis un PC, un appareil iOS ou Android, les utilisateurs auront l'avenir des NFT au bout des doigts.

À propos de VIMworld

VIMworld est un vaste métavers de jetons non fongibles (NFT) qui offre aux utilisateurs un espace pour s'épanouir et aux entrepreneurs une plateforme pour construire et prospérer. Au cœur de VIMworld se trouvent les VIM, des « SmartNFT », ou NFT intelligentes, qui créent de la valeur à partir de l'utilité. Dans VIMworld 3.0, désormais alimenté par la blockchain BSC, nous avons introduit de nouvelles façons, jamais vues auparavant, de jouer, prêter, miser et gagner avec vos VIM. De plus, nous permettons aux séries NFT populaires de faire partie de notre métacosmos. VIMworld offre des possibilités de croissance illimitées... la seule limite étant votre imagination.

VIMworld est accessible à l'adresse VIMworld.com. Pour vous connecter, téléchargez Nufinetes, notre portefeuille de crypto-monnaies et de NFT spécialement conçu. Ce portefeuille multi-chaîne complet peut être utilisé sur plusieurs blockchains populaires, permettant aux utilisateurs d'interagir avec les dApps, de visualiser les collections NFT et de stocker leurs tokens dans un environnement sécurisé et convivial. Procurez-vous le portefeuille Nufinetes sur nufinetes.com (compatible avec le système d'exploitation, l'appareil ou le navigateur Web de votre choix).

