Vote na 'Palavra do Ano do TOEFL®' durante o Mês da Língua Inglesa

O Mês da Língua Inglesa, estabelecido neste ano em parceria com o programa TOEFL® do ETS, é uma celebração do caráter único da língua inglesa e dos estudantes que se esforçam muito para aprendê-la. No mundo com 7 bilhões de habitantes, o inglês torna-se uma força de união, aproximando as pessoas de origens diferentes através da educação, do trabalho, dos negócios, da comunicação diária e da cultura popular. Os alunos se empenham para aprender inglês em parte por ser o idioma usado nas aulas de muitas das melhores universidades ao redor do mundo.

A inspiração para o mês nasceu do Dia da Língua Inglesa (23 de abril) que foi estabelecido pelas Nações Unidas em 2010 para comemorar o multilinguismo e a diversidade cultural de acordo com o site da ONU.

"Todos os idiomas têm palavras que, simplesmente ao escutá-las ou lê-las, fazem com que fiquemos inspirados a ser mais do que somos hoje, a nos empenharmos para nos tornarmos melhor", disse Jennifer Brown, diretora executiva do programa TOEFL do ETS. "O voto para a Palavra do Ano do TOEFL destina-se a ser uma maneira divertida de expressar qual palavra inglesa você considera mais bonita, significativa ou poderosa."

Os candidatos podem votar em uma das sete palavras que foram pré-selecionadas por uma equipe de revisores internacionais que atuam na área da língua inglesa. As sete palavras finalistas foram escolhidas por possuir uma ou mais das seguintes características: têm múltiplos significados; são usadas em vários contextos ou podem ser empregadas em mais de uma classe gramatical. "Integridade" e "dar poder (empower)" são duas das palavras finalistas.

A linha de testes TOEFL® ajuda indivíduos e educadores a avaliar a proficiência dos estudantes da língua inglesa com idades que variam de 8 anos até adultos. O teste principal é o TOEFL iBT®, a avaliação do idioma inglês mais respeitada globalmente e reconhecida por mais de 10.000 instituições em mais de 130 países, inclusive em destinos populares para o estudo no exterior como, por exemplo Austrália, Canadá, China, Japão, Estados Unidos e o Reino Unido. Para mais informações e para votar na "Palavra do Ano do TOEFL" acesse www.toeflgoanywhere.org/english-language-month.

