Vox bate recorde de produção pelo segundo ano consecutivo e inaugura novo centro de distribuição em Guarulhos

Unidade representa um salto na eficiência logística e no atendimento aos clientes da fabricante de filtros automotivos

SÃO PAULO, 3 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Vox, uma das marcas de filtros automotivos mais vendidas no País, tem agora um novo centro de distribuição exclusivo com maior capacidade de armazenamento. Localizado em Guarulhos (SP), a unidade é resultado do crescimento produtivo da companhia e representa um salto na eficiência logística e no atendimento aos clientes.