Voyager Space et Airbus finalisent la coentreprise Starlab Space LLC

Les sociétés d'exploration spatiale finalisent la création d'une coentreprise transatlantique et franchissent une étape cruciale du programme

DENVER, 9 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Voyager Space (Voyager) et Airbus, leaders mondiaux de l'exploration spatiale, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu la transaction visant à créer Starlab Space LLC, une coentreprise transatlantique qui concevra, construira et exploitera la station spatiale commerciale Starlab. Parallèlement à l'opération de la coentreprise, l'équipe de Starlab a réalisé la revue de définition système au niveau de la station, une étape cruciale de l'évaluation de la responsabilité technique et programmatique du programme.

« Notre objectif est d'alimenter la révolution spatiale commerciale, et il est clair comme de l'eau de roche que nous ouvrons la voie à une orbite basse terrestre commerciale », a déclaré Matthew Kuta, président de Voyager Space. « Grâce à la coentreprise formée avec Airbus, à des accords d'association avec Northrop Grumman et Hilton, et à la poursuite du succès dans la réalisation d'étapes critiques, Starlab établit la nouvelle norme pour l'espace commercial. »

En août 2023, Voyager et Airbus ont annoncé pour la première fois un accord visant à former une coentreprise transatlantique pour soutenir une présence humaine continue en orbite terrestre basse et une transition transparente des possibilités de science et de recherche en microgravité à l'ère de la station spatiale internationale. En octobre 2023, Voyager a annoncé un accord d'association avec Northrop Grumman pour développer une technologie de rendez-vous et d'amarrage entièrement autonome pour le vaisseau spatial Cygnus de Northrop Grumman et fournir des services de réapprovisionnement de fret pour Starlab.

« La Station spatiale internationale a inspiré une coopération mondiale à un niveau jamais imaginé possible dans l'espace », a déclaré Jean-Marc Nasr, responsable des systèmes spatiaux chez Airbus. « Starlab ne sera pas différent. Cette coentreprise renforce notre engagement indéfectible à réinventer l'avenir de l'espace commercial avec Voyager, à ancrer Starlab aux ambitions européennes et américaines et à être le pionnier de l'avenir de l'humanité dans l'espace. »

En plus de l'entité américaine, qui possède l'autorité pour opérer aux États-Unis et avec les agences gouvernementales américaines, Starlab devrait avoir une coentreprise affiliée européenne pour servir directement l'Agence spatiale européenne et ses agences spatiales des États membres.

Nanoracks LLC, qui fait partie du segment Exploration de Voyager, a reçu le plus grand des trois Commercial LEO Destinations Space Act Agreements de la NASA en décembre 2021 pour créer Starlab, une station spatiale en vol libre dotée en continu d'un équipage pour servir la NASA et une clientèle mondiale d'agences spatiales et de chercheurs. L'équipe de Starlab a franchi plusieurs étapes au cours de la dernière année, y compris la réussite de la revue de définition système et l'achèvement plus précoce du parc scientifique en orbite et de l'examen des exigences du système au niveau de la station.

À propos de Starlab Space

Starlab Space LLC est une coentreprise transatlantique formée par Voyager Space et Airbus qui conçoit, construit et exploitera la station spatiale commerciale Starlab. Starlab desservira une clientèle mondiale composée d'agences spatiales, de chercheurs et d'entreprises, assurant ainsi une présence humaine continue en orbite basse et une transition harmonieuse de la science et de la recherche en microgravité de la Station spatiale internationale vers la nouvelle ère de la station spatiale commerciale.

Pour en savoir plus sur Starlab, visitez le site Web de Starlab à www.starlab-space.com

