Voyager Space y Airbus anuncian asociación internacional para la futura estación espacial Starlab

DENVER, 4 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Voyager Space y Airbus Defence and Space se han asociado para desarrollar y explotar Starlab, una estación espacial de vuelo libre al servicio de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y de una clientela mundial de agencias espaciales e investigadores. Está previsto que Starlab se lance en 2028 para garantizar la presencia humana en la órbita terrestre baja (LEO).

Airbus Defence and Space aportará su experiencia y apoyo técnico al diseño de la estación espacial Starlab, que servirá de laboratorio en órbita para que los astronautas realicen investigaciones y avancen en los descubrimientos científicos. Starlab está diseñada para proporcionar el 100% de la capacidad de carga útil de la Estación Espacial Internacional, con capacidad para realizar cientos de experimentos e investigaciones técnicas al año.

"Estamos orgullosos de asociarnos con Airbus Defence and Space para dar vida a Starlab. Nuestra visión es crear la infraestructura más accesible del espacio al servicio de la comunidad científica", explicó Dylan Taylor, presidente y consejero delegado de Voyager Space. "Esta asociación es única en el sentido de que involucra a socios internacionales en el programa Free-Flyer de Destinos Comerciales. Trabajando con Airbus ampliaremos el ecosistema de Starlab para que sirva a la Agencia Espacial Europea (ESA) y a las agencias espaciales de sus estados miembros para continuar sus investigaciones de microgravedad en LEO."

"Esta asociación con Voyager Space es el primer paso hacia el despliegue de la próxima generación de estaciones espaciales al servicio de los astronautas internacionales. Estamos encantados de apoyar un proyecto destinado a cambiar la historia", indicó Jean-Marc Nasr, vicepresidente ejecutivo de Sistemas Espaciales de Airbus Defence and Space. "Esta colaboración es un paso importante para hacer realidad Starlab, sentando las bases de un liderazgo europeo y estadounidense duradero en el espacio. Nuestro equipo está deseando sumergirse en la tecnología y poner a trabajar a nuestros mejores ingenieros".

Voyager y su empresa operadora, Nanoracks , recibieron de la NASA en diciembre de 2021 un acuerdo Space Act por valor de 160 millones de dólares para crear Starlab, una estación espacial de vuelo libre con tripulación continua que sustituirá a la Estación Espacial Internacional. Starlab está diseñada para albergar el Parque Científico George Washington Carver, el primer parque científico en el espacio, donde científicos y expertos de la industria pueden compartir descubrimientos, colaborar y utilizar nuevas tecnologías para avanzar en proyectos científicos y comerciales.

"Gracias a la NASA y a nuestros socios gubernamentales estadounidenses por su firme apoyo a nuestros esfuerzos para construir un destino comercial en LEO que sirva a la comunidad investigadora estadounidense e internacional", añadió Dylan Taylor. "Queremos que Starlab sea la plataforma elegida por clientes de todo el mundo. La asociación de hoy con Airbus ofrece la posibilidad de un importante acceso continuado de Estados Unidos y Europa al espacio".

