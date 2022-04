Voyager Ventures lance Fund I, un fonds de 100 M$, pour investir dans les technologies climatiques en Amérique du Nord et en Europe

Fortes de près de 30 ans d'expertise collective en technologie climatique et du soutien de leaders technologiques issus de San Francisco à Helsinki, les fondatrices de Voyager accélèrent le développement des startups de technologies climatiques en vue de décarboniser l'économie mondiale.

SAN FRANCISCO, 7 avril 2022 /PRNewswire/ -- Voyager Ventures , la société de capital de risque avec 28 ans d'expérience dans le domaine du climat, a annoncé aujourd'hui son premier fonds de 100 millions de dollars. Fund I investit dans des entreprises de technologies climatiques en phase de démarrage basées en Amérique du Nord et en Europe.

« Nous sommes heureux de soutenir Voyager, que nous considérons comme une société d'investissement de premier rang dans le domaine des technologies climatiques à un stade précoce, ont déclaré Eva et Logan Green, PDG de Lyft. Nous sommes impressionnés par les connaissances, l'expertise opérationnelle et les réseaux sur lesquels Sarah et Sierra s'appuient pour trouver, financer et soutenir les entreprises en démarrage qui peuvent avoir un impact climatique à grande échelle. »

D'autres fournisseurs de liquidités ont rejoint le premier fonds de Voyager, y compris les fondateurs de Segment, de Shopify, de Supercell, de Unity et de Tableau, ainsi que les associés commandités d'Union Square Ventures, de NEA et d'Insight, et Chris Sacca de Lowercarbon. Parmi les chefs de file environnementaux du fonds, citons The Nature Conservancy et The Grantham Foundation.

« Je suis ravi d'investir du temps et de l'argent dans Voyager, a affirmé Jeff Immelt, ancien PDG de GE. La décarbonisation est une occasion de marché formidable, et Sarah et Sierra possèdent l'expérience, les connaissances et les réseaux nécessaires pour créer un fonds exceptionnel qui investit dans le prochain groupe d'entreprises de technologies climatiques dont la valeur franchit la barre d'un milliard de dollars. »

« Le monde est prêt à se décarboniser rapidement. C'est pourquoi Susan et moi avons choisi d'investir personnellement », a indiqué Albert Wenger, associé directeur chez USV. Susan Danziger, qui a soutenu de nombreuses entrepreneures et investisseuses, a ajouté : « Grâce à ses décennies d'expertise dans le domaine du climat, Voyager investit avec conviction dans de précieuses entreprises de technologies climatiques alors qu'elles sont en phase de lancement. Nous sommes ravis de nous joindre à l'équipe de Voyager. »

Les fondatrices de Voyager, Sierra Peterson et Sarah Sclarsic, apportent trois décennies d'expérience collective en matière de climat à leur travail d'investisseuses. Depuis 2005, Mme Peterson structure les marchés, les produits financiers et les investissements de façon à favoriser la stabilisation du climat, et elle apporte une expertise dans les domaines de l'énergie, des politiques et du financement. Elle a dirigé des investissements dans plus de 25 entreprises de technologies climatiques en démarrage depuis 2015. Auparavant, Mme Peterson a dirigé des équipes de développement d'entreprise au sein de sociétés de technologie financière axées sur le climat, lesquelles étaient responsables d'un financement de plus de 3 milliards de dollars pour l'énergie solaire et l'efficacité énergétique. Dans son parcours dans les secteurs de la politique climatique et de la conception de marché, elle a travaillé pour le Bureau de la politique de l'énergie et du changement climatique sous l'administration de Barack Obama, ainsi que pour l'Agence internationale de l'énergie. Mme Sclarsic construit et investit dans des entreprises de technologie transformatrice depuis 2009 et apporte une expertise dans les champs de la mobilité, de la biotechnologie, de la production d'aliments et de matériaux et de l'élimination du carbone. Elle a cofondé la société de partage de voiture Getaround et a été fondatrice et directrice commerciale de Modern Meadow, la première entreprise au monde de cuir et de viande produits en laboratoire. Mme Sclarsic s'est inscrite au programme de doctorat de MIT en 2018 pour étudier les stratégies de bioingénierie relatives à l'élimination du carbone, achevant sa thèse de maîtrise trois mois avant de lancer Voyager.

« Il y a une génération d'entrepreneurs motivés et talentueux qui est déterminée à trouver des solutions à la crise climatique, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à la perspective de les soutenir, a expliqué Mme Sclarsic. C'est pourquoi nous avons fondé Voyager, avec l'objectif de poursuivre le travail que nous faisons déjà depuis de nombreuses années. Nous investissons dans des technologies fondamentales qui peuvent décarboniser les transports, les systèmes énergétiques, la production d'aliments et de matériaux, et d'autres activités encore. »

« Nous savons à quel point il est important de stabiliser le climat et d'arrêter l'extinction massive au cours de notre vie. Nous sommes profondément alarmés par la perte de biodiversité, à mesure que les principaux systèmes naturels, de l'Amazonie à l'Arctique, s'approchent à vive allure d'un point de basculement. De plus, nous sommes conscientes du fait que les marchés et la technologie peuvent aider l'humanité à changer rapidement de cap à l'échelle mondiale. Le moment est venu de faire converger tout le travail que nous avons accompli au cours de notre vie afin de saisir l'occasion de marché exceptionnelle que constitue la décarbinisation. »

Le portefeuille de Voyager a pour objectif de capturer ou de prévenir l'émission de 500 millions de tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone (tCO2e) pendant la durée de vie de Fund I. Pour en savoir plus sur Voyager, consultez le site www.voyagervc.com ou suivez le Fonds sur Twitter à @voyagervc.

À propos de Voyager Ventures :

Forte de 28 ans d'expertise en technologie climatique, Voyager Ventures investit dans des entreprises technologiques exceptionnelles qui jettent les bases d'une nouvelle économie décarbonée. La société de capital de risque est dirigée par des investisseurs en technologie climatique chevronnés, des entrepreneurs, des bâtisseurs d'entreprises et des décideurs politiques qui savent investir et construire à l'échelle voulue. Voyager tire parti de son expertise, de son expérience et de ses réseaux pour accélérer le succès d'équipes fondatrices ambitieuses en phase de démarrage basées en Amérique du Nord et en Europe. La société investit à la fois dans des entreprises pionnières et dans des entreprises de technologie numérique qui favorisent la décarbonisation à l'échelle mondiale.

