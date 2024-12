VOZOL lance deux nouveaux systèmes ouverts pour les marchés britannique et européen en décembre 2024

SHENZHEN, Chine, 20 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Depuis six ans, VOZOL se consacre à offrir une expérience de vapotage exceptionnelle à tous les consommateurs. Conformément à cet engagement, ils lancent avec confiance deux nouveaux produits simultanément pour répondre aux divers besoins de leurs utilisateurs.

ACE MAX est spécialement conçu pour ceux qui recherchent une qualité supérieure et une expérience de vapotage haut de gamme. Fabriqué en alliage de zinc de haute qualité, similaire aux matériaux utilisés pour les accessoires Louis Vuitton, il allie harmonieusement durabilité et luxe.

Doté du premier et plus grand écran tactile au monde, d'une taille de 1,47 pouce, les consommateurs peuvent utiliser sans effort sans avoir à se soucier des boutons physiques ou des menus compliqués.

L'ACE MAX est indéniablement attrayant pour les créateurs de tendances, offrant trois modes thématiques interactifs au choix.

Le thème Lancement spatial classique est conçu pour les aventuriers ; le mode Vitesse de course est adapté aux amateurs de sensations fortes ; et le thème Lancement de cœur rose Barbie, orné de motifs de cœur ludiques et d'effets accrocheurs, est parfait pour ceux qui apprécient l'esthétisme. Il s'agit d'une déclaration de mode qui satisfait toutes les envies visuelles.

L'ACE GO est le choix idéal pour les vapoteurs avertis de qui recherchent la haute qualité sans se ruiner.

Fabriqué en alliage d'aluminium léger - largement utilisé dans les ailes d'avion - ce produit est conçu pour être facilement transportable, ce qui le rend idéal pour les voyages et les sports.

Les consommateurs de VOZOL sont connus pour leur individualité et leur passion pour l'art, et l'écran triangulaire unique de l'ACE GO leur permet de se démarquer dans une mer d'écrans rectangulaires conventionnels.

Que vous recherchiez le luxe ou la valeur, VOZOL's ACE MAX et ACE GO offrent les solutions parfaites pour répondre à vos besoins.

Disponible dès maintenant ! Rendez-vous sur le site web de VOZOL ou chez votre revendeur le plus proche pour découvrir l'appareil qui vous appartient!.

