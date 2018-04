VPE Bank : la première banque allemande à lancer le trading de crypto-monnaies

VPE WertpapierhandelsBank AG (VPE) a lancé des services règlementés de trading de crypto-monnaies pour les investisseurs institutionnels. VPE offre une technologie de première catégorie et possède une licence de l'autorité de règlementation financière allemande BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) pour fournir à ses clients des services sûrs et règlementés de trading de crypto-monnaies.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/680912/VPE_Bank_Logo.jpg )

« Les crypto-monnaies comme Bitcoin, Litecoin, Ethereum et autres sont devenues une classe d'actifs prometteuse au cours des dernières années. Jusqu'à présent, le trading de jetons numériques était restreint aux crypto-bourses et aux places de marché en ligne. Nous sommes heureux d'être la première banque allemande à offrir à nos clients des services de trading de crypto-monnaies », a déclaré Katharina Strenski, directrice des relations publiques chez VPE.

En tant que banque de trading de valeurs mobilières, VPE enregistre déjà des résultats impressionnants en matière de trading et a accès aux réseaux et aux exigences techniques appropriés pour traiter des transactions individuelles. VPE répond aussi à toutes les exigences KYC (Know your Customer, connaissance du client) et AML (Anti-Money-Laundering, lutte contre le blanchiment d'argent) nécessaires.

Offrant une capacité de trading de crypto-monnaies automatisé, le produit a été développé en partenariat avec solarisBank, la première plateforme bancaire possédant une licence bancaire complète, et avec le soutien d'experts de premier plan dans les domaines bancaire et juridique ayant trait aux crypto-monnaies.

Les comptes de trading de monnaies virtuelles de VPE sont détenus en mains tierces par solarisBank. Les clients auront également accès à un portefeuille de monnaies virtuelles hébergé par VPE. Cela rendra le trading simple et rapide, tout en assurant les normes de sécurité les plus élevées.

« Jusqu'à maintenant, les investisseurs institutionnels étaient confrontés à des barrières importantes à l'entrée pour le trading de crypto-monnaies. Nos services de trading de crypto-monnaies offrent une alternative beaucoup plus pratique », a ajouté Mme Strenski.

Avertissement : Le trading et l'investissement dans les crypto-monnaies impliquent un risque de perte et ne conviennent pas à tous les investisseurs.

À propos de VPE

La banque VPE est synonyme de performance - dans le monde des affaires et au-delà. Travaillant en étroite collaboration avec des partenaires compétents, nous suivons des directives claires et évaluons les résultats de manière méticuleuse afin de créer de la valeur ensemble. Nous remettons en question les idées reçues en permanence et développons de nouvelles solutions conçues sur mesure pour tous nos clients.

Nous nous engageons à créer de la valeur sur le long terme - pour nos clients, nos actionnaires et nos partenaires. Notre mission donne à notre modèle d'affaires un objectif clair. Nous réconcilions les objectifs, plans et besoins de nos clients avec ce que le marché a à offrir. Dans le même temps, notre mission guide et fixe des niveaux pour toutes nos activités - de nos produits et services à nos actions pour nos employés, en passant par nos communications d'entreprise.

Contact auprès de la presse et des médias

Katharina Strenski

Directrice des RP

VPE WertpapierhandelsBank AG

E-mail : katharina.strenski@vpeag.de

publicrelations@vpeag.de

Tél. : +493025756736

https://www.vpeag.com

SOURCE VPE WertpapierhandelsBank AG