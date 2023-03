VS ENEM, nova plataforma de ensino à distância, chega ao mercado com o objetivo de democratizar o acesso à educação

SÃO PAULO, 24 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Três importantes players do mercado de educação e do universo digital se uniram, investindo R$ 13,5 milhões para lançar uma plataforma de ensino à distância, que visa democratizar o acesso dos jovens aos cursos preparatórios do ENEM. Trata-se do VS ENEM, plataforma que oferece um curso inovador, baseado no uso de dados, machine learning e Inteligência Artificial, que promete facilitar o acesso dos jovens de todo o País ao ensino de qualidade por um preço acessível.

O VS ENEM é uma iniciativa do "Você Sabia?" – maior canal de educação do YouTube no mundo, com mais de 79 milhões de seguidores em todas as redes sociais –, do Estudando.com – Edtech especializada em desenvolvimento de tecnologia para ensino – e da Take4Content – empresa de curadoria, criação e produção de conteúdo multiplataformas.

A plataforma e o material didático foram desenvolvidos pelo Estudando.com, que também será a operador do programa. Já o Canal Você Sabia? criará conteúdos exclusivos, interagindo com os estudantes e dando o aval junto ao seu público, de mais de 44 milhões de seguidores no YouTube.

"Mais de 40% dos 44 milhões que acessam nosso canal de YouTube são jovens entre 15 e 24 anos, em idade de prestar o ENEM. Todos os dias vemos o interesse deles em aprender, e agora avançamos para que façam um curso de custo acessível, a partir de R$ 69,90, e de qualidade, que os ajudará a chegar à universidade", destacam Lukas Marques e Daniel Mologni, sócios apresentadores, cofundadores e criadores do Você Sabia?.

"O VS ENEM foi criado com muito carinho e esforço para fornecer aos estudantes uma educação acessível e de qualidade em qualquer lugar do país ", destaca Gab Araujo, sócio e diretor de Novos Negócios da Take4Content, empresa que atuou como desenvolvedora do negócio, na criação, inteligência do projeto e plano de mídia.

Com tecnologia avançada para facilitar o aprendizado, o VS ENEM oferece duas horas de aulas ao vivo/ dia com monitoria cinco dias por semana, 6 mil aulas gravadas sobre tópicos e matérias do ENEM, simulados, orientação educacional, correção de redação e direcionamento pedagógico para faculdades internacionais.

