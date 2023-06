Vue International et Cinionic font progresser le cinéma durable en Italie dans les salles de The Space Cinemas

La technologie de projection laser de Cinionic réduit l'empreinte carbone tout en améliorant l'expérience des cinéphiles

COURTRAI, Belgique, 20 juin 2023 /PRNewswire/ -- Cinionic, le leader de la technologie du cinéma laser, et The Space Cinemas, une division de Vue International, annoncent leur intention de déployer la technologie de projection laser de Cinionic sur 114 écrans en Italie. La transition au laser s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large de The Space visant à réduire la consommation globale d'énergie des cinémas, conformément au Plan pour la reprise de l'Italie. Dans le domaine des technologies de cinéma, la projection laser représente aujourd'hui le choix vert en réduisant la consommation d'électricité, en éliminant les déchets des consommables et en diminuant l'empreinte carbone.

Comptant 362 écrans répartis sur 36 sites, The Space Cinemas figure parmi les plus grands circuits de cinémas en Italie et sa décision d'adopter le laser représente un tournant important en faveur de la durabilité de l'industrie dans la région. Au terme d'un processus de sélection rigoureux, l'entreprise a choisi le partenaire capable de répondre à ses besoins et de soutenir sa transition vers un cinéma plus vert. Travaillant en étroite collaboration, l'équipe de Cinionic et The Space ont effectué des essais sur site, analysé les données et affiné la combinaison technologique afin de s'assurer que le projet respecte les lignes directrices techniques précises convenues avec le gouvernement italien.

« Nous croyons fermement que les grandes histoires doivent être vécues d'une manière spéciale, dans un cadre exceptionnel. Le cinéma offre certainement une expérience digne de ce nom, a déclaré Francesco Grandinetti, directeur général de The Space Cinema. Ce que nous proposons à notre public, c'est une occasion de se déconnecter du monde extérieur pour vivre deux heures de pure magie. En dotant nos salles de la nouvelle technologie de Cinionic, nous sommes maintenant en mesure de donner à tous les fans la possibilité de profiter d'une immersion complète dans l'expérience unique du grand écran, et ce d'une manière plus durable sur le plan environnemental. »

Pour mettre en œuvre cette initiative, The Space avait besoin d'un partenaire technologique mettant l'accent à la fois sur la durabilité et une expérience de cinéma de haute qualité, ce qui cadre parfaitement avec l'engagement de Cinionic à construire un avenir plus brillant et plus vert pour le cinéma. Le portefeuille de premier rang de Cinionic, entièrement basé sur la technologie laser, comprend une gamme complète de modèles Barco Series 4 2K et 4K, lesquels ont permis au circuit de déployer une pile technologique adaptée aux besoins uniques de chacun de ses cinémas.

« Aujourd'hui, les gens s'attendent à plus quand ils vont au cinéma, explique Wim Buyens, PDG de Cinionic. Ils veulent être épatés et vivre une expérience hors pair offerte nulle part ailleurs. Grâce à la technologie de projection laser de Cinionic, The Space Cinemas offre aux cinéphiles italiens une expérience de cinéma exceptionnelle qui est durable pour la planète et les activités de l'entreprise. »

L'accord avec The Space s'appuie sur une relation de longue date entre Barco, société fondatrice de Cinionic, et Vue International. L'installation de la projection laser dans les salles de The Space Cinemas a commencé et devrait se poursuivre jusqu'à l'année prochaine.

À propos de Cinionic

Cinionic, une société Barco, a été fondée en 2018 avec l'engagement de créer une nouvelle norme visuelle et de faire progresser l'industrie du cinéma. Les services améliorés et les solutions technologiques de Cinionic, prêts pour l'avenir, offrent des expériences cinématographiques convaincantes. Le portefeuille technologique de classe mondiale de l'entreprise comprend des projecteurs laser primés, le HDR, des serveurs multimédias intégrés et des expériences cinématographiques haut de gamme, entre autres innovations.

Cinionic possède des bureaux en Belgique, aux États-Unis, au Mexique, en Australie et à Hong Kong.

Visitez www.cinionic.com pour en savoir plus.

À propos de The Space

Le circuit de The Space, acquis par Vue International en novembre 2014, compte 36 cinémas et 362 écrans, et avec une part de marché représentant 19,1 % du box-office (Gbor, cumul annuel sur 2023), The Space est le deuxième plus grand circuit en Italie. Le circuit est constitué de multiplexes modernes, équipés de technologies de pointe et munis chacun de sièges en gradins. De plus, l'entreprise détient l'emblématique cinéma de Moderno à Rome, où sont organisées de nombreuses premières de films de haut niveau.

