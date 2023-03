Vumetric lance une plateforme PTaaS innovante pour rationaliser et moderniser les tests de pénétration

TORONTO, 22 mars 2023 /PRNewswire/ -- Vumetric Cybersecurity, un fournisseur de premier plan de services de tests de pénétration, a le plaisir d'annoncer le lancement de sa plateforme révolutionnaire de tests de pénétration en tant que service (PTaaS). Conçue pour simplifier et moderniser les évaluations de cybersécurité pour les organisations de toutes tailles, la plateforme PTaaS est le résultat direct des 25 années d'expérience de Vumetric dans l'industrie.

La plateforme PTaaS de Vumetric révolutionne le processus de test de pénétration en offrant des capacités de libre-service qui permettent aux entreprises de planifier et de gérer les évaluations à la demande. Les rapports interactifs de la plateforme offrent une vue d'ensemble des risques identifiés et des stratégies de remédiation priorisées. Les parties prenantes peuvent facilement accéder aux résultats, suivre les améliorations au fil du temps et analyser les résultats du projet sans effort supplémentaire, faisant de la plateforme PTaaS une solution moderne pour la gestion des projets de tests de pénétration.

« Notre plateforme PTaaS change la donne pour l'industrie des tests de pénétration », a déclaré Alex Cote, vice-président des opérations chez Vumetric. « Nous avons simplifié le processus d'évaluation de la cybersécurité, ce qui permet aux organisations de gérer plus facilement leurs projets et de suivre les progrès sans compromettre la qualité des tests. »

La plateforme PTaaS est alimentée par l'équipe interne de testeurs de pénétration expérimentés et certifiés de Vumetric, qui tirent parti de leurs connaissances approfondies, de méthodologies de test reconnues et de techniques de piratage réelles pour identifier les vulnérabilités que les outils automatisés peuvent manquer. Cette approche assure une évaluation complète de la sécurité qui aide les organisations à comprendre en détail leurs risques et à prioriser efficacement les mesures correctives.

En outre, la plateforme PTaaS permet aux organisations de se conformer efficacement aux réglementations et aux normes de l'industrie en fournissant des rapports clairs et concis et des attestations officielles qui peuvent être utilisés pour répondre aux exigences de conformité et de rapports réglementaires de manière efficace et avec un minimum de frais généraux (par exemple : SOC2, PCI-DSS, ISO27001, HIPAA, etc.). Grâce à cette plateforme innovante, les organisations peuvent tester et protéger efficacement leurs systèmes et applications informatiques essentiels contre les menaces à la cybersécurité.

Pour en savoir plus sur la plateforme PTaaS de Vumetric et sur la façon dont elle peut aider votre entreprise à rationaliser ses besoins en matière de tests de pénétration, veuillez consulter le site www.vumetric.com/penetration-testing-as-a-service/ .

À propos de Vumetric Cybersecurity

Fondée en 2007, Vumetric est une entreprise certifiée ISO9001 qui se spécialise dans les tests de pénétration et les services d'évaluation de la cybersécurité. L'équipe de professionnels de la cybersécurité hautement qualifiés de Vumetric a fourni des évaluations de sécurité de classe mondiale à des organisations de toutes tailles, des PME aux entreprises Fortune 1000 et aux organismes gouvernementaux. Pour plus d'informations sur Vumetric, veuillez consulter le site www.vumetric.com .

