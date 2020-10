Vungle acquiert AlgoLift, une plate-forme d'intelligence marketing de premier plan pour la publicité mobile

L'acquisition stimule la technologie publicitaire de Vungle pour fournir des recommandations contextuelles, basées sur l'apprentissage automatique, pour un ROAS et une LTV maximum de l'utilisateur

SAN FRANCISCO, 14 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Vungle ( www.vungle.com ), le premier réseau de publicité mobile et la première plate-forme de monétisation in-app, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'AlgoLift, une plate-forme d'automatisation de l'acquisition d'utilisateurs alimentée par LTV pour les annonceurs mobiles. L'acquisition ajoute les algorithmes et la technologie d'optimisation de pointe d'AlgoLift au réseau publicitaire mondial de Vungle, centré sur la création, afin de donner aux annonceurs des renseignements utiles pour optimiser les mesures de performance telles que la valeur sur toute la durée de vie (LTV) et le retour sur les dépenses publicitaires (ROAS). De plus, l'approche probabiliste d'AlgoLift pour l'attribution des campagnes donne à Vungle un moyen respectueux de la vie privée pour cibler et optimiser les campagnes publicitaires en conformité avec les modifications en cours de l'IDFA liées à l'iOS.

AlgoLift est le moteur d'optimisation ROAS automatisé pour les développeurs d'applications de jeu et autres comme Jam City, Take-Two Interactive, Digit et Headspace. Grâce aux outils de modélisation et d'automatisation prédictive de la LTV d'AlgoLift, les clients peuvent réduire considérablement leurs dépenses d'acquisition utilisateurs tout en augmentant le ROAS jusqu'à 150 %. L'offre combinée fournira aux annonceurs une solution automatisée utilisant des données contextuelles pour acheter en fonction de leurs mesures en aval. AlgoLift s'appuie sur des données anonymes pour offrir une solution unique aux futurs changements de confidentialité liés à iOS d'Apple.

« Notre mission est d'être le guide de confiance pour la croissance et l'engagement de nos développeurs », a déclaré Jeremy Bondy, directeur de l'exploitation de Vungle. « La technologie de recommandation exclusive d'AlgoLift, et son équipe exceptionnelle, accélèrent notre transformation, en étendant la portée et l'étendue de notre plate-forme. En conséquence, nos développeurs peuvent s'attendre à un niveau d'échelle et de performance entièrement nouveau. »

« Chez AlgoLift, nous sommes très fiers d'avoir construit une plateforme de LTV et d'optimisation de pointe pour aider nos clients à maximiser le ROAS et à opérer à la pointe de la technologie marketing », ont déclaré Andre Tutundjian et Dmitry Yudovsky, co-fondateurs d'AlgoLift. « Nous sommes très excités à l'idée de rejoindre l'équipe de Vungle afin d'apporter une solution commune de technologie de pointe à l'écosystème mobile. »

« L'offre combinée permettra à Vungle de fournir une technologie d'automatisation avancée et des recommandations de ciblage au niveau contextuel pour aider les annonceurs mondiaux à dimensionner leurs campagnes, à améliorer l'optimisation en temps réel et à rationaliser la charge de travail », a déclaré Martin Price, vice-président des produits chez Vungle. « Nous sommes impatients d'intégrer la technologie d'AlgoLift dans nos produits afin d'offrir à nos clients une solution automatisée, centrée sur la vie privée, pour acheter en fonction de paramètres tels que le ROAS. »

« Au cours des dernières années, l'équipe d'AlgoLift a développé des modèles prédictifs de pointe qui abordent les questions les plus difficiles dans le domaine du marketing numérique », a déclaré Sinan Aral, directeur de l'Initiative sur l'économie numérique du MIT . « Avec cette acquisition, les ressources et la portée supplémentaires mises à la disposition de l'équipe permettront de débloquer leur capacité à élever matériellement les normes de la publicité numérique, de l'attribution et du marketing de performance. »

« L'acquisition d'AlgoLift par Vungle est le développement le plus fascinant dans le domaine de la publicité mobile, suite à la décision d'Apple de déprécier l'IDFA », a déclaré Eric Seufert, stratège média et fondateur de MobileDevMemo, un blog commercial sur la publicité mobile et la monétisation des freemiums. « AlgoLift était l'une des entreprises les mieux placées pour faire face à l'évolution de l'industrie, qui s'éloigne des identificateurs de dispositifs pour se tourner vers le ciblage probabiliste et inférentiel. En acquérant AlgoLift, Vungle se donne les moyens de prospérer dans le nouvel environnement publicitaire non déterministe et centré sur la vie privée. Équipé des impressionnants modèles de mesure et des méthodologies d'attribution probabilistes d'AlgoLift, Vungle sera bien positionné au moment où l'industrie de la publicité mobile entreprendra cette évolution centrée sur la vie privée. »

Les co-fondateurs d'AlgoLift Andre Tutundjian et Dmitry Yudovsky , ainsi que toute l'équipe d'AlgoLift, rejoindront l'organisation Vungle. L'équipe continuera de travailler dans les bureaux de la société à Los Angeles, fournissant ainsi une tête de pont à Vungle en Californie du Sud.

À propos de Vungle

Vungle est le guide de confiance pour la croissance et l'engagement, transformant la façon dont les gens découvrent et font l'expérience des applications. Les développeurs d'applications mobiles s'associent à Vungle pour monétiser leurs applications par le biais d'expériences publicitaires intégrées innovantes, inspirées par la perspicacité et élaborées avec créativité. Les annonceurs dépendent de Vungle pour atteindre, acquérir et conserver des utilisateurs de grande valeur dans le monde entier. Les publicités optimisées par les données de Vungle sont diffusées sur plus d'un milliard d'appareils uniques afin de susciter l'intérêt et d'augmenter les rendements des éditeurs et des annonceurs, qu'il s'agisse de studios indépendants ou de grandes marques, comme Rovio, Pandora et Microsoft. La société a son siège à San Francisco et possède des bureaux dans le monde entier, à Londres, Berlin, Pékin, Tokyo, Séoul et Singapour.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur vungle.com ou suivez l'entreprise sur Twitter @Vungle .

À propos d'AlgoLift

AlgoLift est une plateforme d'optimisation du marketing basée sur le Machine Learning qui garantit que chaque dollar que vous dépensez en marketing à la performance est dépensé de la manière la plus intelligente possible. Notre plate-forme de pointe prédit la future valeur de vos clients, anticipe le coût d'acquisition de ces utilisateurs, puis optimise les dépenses de marketing sur les principaux canaux, tout en maximisant le futur ROAS de ces dépenses, le tout de manière programmatique. En s'appuyant sur AlgoLift, les entreprises peuvent permettre à la plate-forme de résoudre les difficiles problèmes de mathématiques et libérer les spécialistes du marketing pour qu'ils puissent enfin se concentrer sur le marketing. AlgoLift a son siège à Los Angeles.

