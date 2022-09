Vuori se lanza en Asia, México y Oriente Medio mientras continúa su expansión internacional

La marca continúa su impresionante crecimiento tras la inversión de USD 400 millones de SoftBank Vision Fund 2

ENCINITAS, California, 28 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Hoy, Vuori , la marca de ropa deportiva inspirada en el sur de California, anuncia su lanzamiento en China, Hong Kong, Singapur, Oriente Medio y México, continuando su despliegue global iniciado a principios de este año. Los consumidores de estos países tienen ahora acceso a la popular marca de ropa a través de tiendas de comercio electrónico de marca en Hong Kong, Singapur, Oriente Medio y México. Por ahora, en China, Vuori está disponible exclusivamente a través de Tmall, el sitio web directo al consumidor más popular de China.

"Estamos orgullosos de continuar la expansión de Vuori fuera de los Estados Unidos", dijo Joe Kudla, fundador y director general de Vuori. "Estamos encantados de llevar nuestra visión y marca a los consumidores de estos mercados clave, conectando con clientes de todo el mundo".

Los compradores de Tmall tendrán acceso a un catálogo dirigido al consumidor chino, y los de Singapur, Hong Kong, Oriente Medio y México pueden ahora explorar la colección completa de ropa de hombre y mujer de Vuori en las direcciones web respectivas de sus países.

Este paso forma parte de las ambiciones internacionales más amplias de Vuori. A principios de este año, el fabricante de ropa de rendimiento y de ocio abrió sus primeros mercados internacionales en el Reino Unido, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Australia y Canadá. La marca sigue creciendo en esos países, a través de los canales de comercio electrónico, mayorista y minorista. Vuori abrió su primera tienda fuera de los Estados Unidos en Covent Garden en Londres a principios de este mes, y añadió algunos nuevos socios mayoristas clave en otoño, como Harrods y Equinox en el Reino Unido, y Breuninger en Alemania.

El año que viene, la marca tiene la intención de lanzarse en Japón y Corea (a través de una asociación), al tiempo que abrirá más tiendas en el Reino Unido y sentará las bases en todos los canales de sus mercados iniciales.

Establecida en 2015 por el fundador y director general Joe Kudla, Vuori ha crecido hasta alcanzar el estatus de unicornio gracias a su perspectiva diferenciada y versátil de la ropa de rendimiento. La expansión fuera de los Estados Unidos es una estrategia clave para impulsar el crecimiento y la rentabilidad de la marca. El año pasado, Vuori recibió una inversión de USD 400 millones por parte del SoftBank Vision Fund 2, que valoró la marca en USD 4.000 millones.

Al llegar a nuevos mercados en todo el mundo, Vuori sigue enriqueciendo su oferta de productos, apoyando sus objetivos de sostenibilidad y realizando inversiones clave en infraestructura y personal. La marca planea operar 100 tiendas en los Estados Unidos para 2026 y contratará a 100 personas más para trabajar en su sede de California para finales de 2022. Este año, Joe Kudla fue nombrado ganador del premio Entrepreneur Of The Year® 2022 Pacific Southwest por Ernst & Young, y Vuori también anunció que cuenta con la certificación Climate Neutral por tercer año consecutivo.

Acerca de Vuori

Una nueva perspectiva sobre la ropa de rendimiento.

Vuori se inspira en el activo estilo de vida californiano: una integración de fitness, yoga, surf y vida. Fabricamos productos que resisten la prueba del tiempo y esperamos inspirar a otros a llevar una vida sana y extraordinaria. Vuori es mucho más que una marca. Es una forma de vida. Lanzada en 2015, Vuori ofrece productos esenciales superiores para el día a día que difuminan las líneas entre el fitness y la vida. El fundador Joe Kudla, un activo yogui y surfista, se sintió motivado para crear ropa que reflejara la idea Built to Move in. Styled For Life (creada para moverse, con estilo para toda la vida). En la actualidad, Vuori está disponible en los comercios de todo el mundo y cuenta con tiendas en casi 30 ciudades, entre ellas Malibú, Nueva York y Londres.

Con productos diseñados para durar, la marca con reconocimiento Climate Neutral Certified está comprometida con la sostenibilidad, con un enfoque de tres niveles: el uso de materiales reciclados y sostenibles, la reducción de los residuos de plástico y la compensación del 100 % de las emisiones de carbono. Investment in Happiness (inversión en la felicidad) de Vuori impulsa el sentido de cada área de la empresa, una filosofía y un compromiso activo con la felicidad compartida de su equipo, sus clientes, la comunidad y el entorno natural.

