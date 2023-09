Vurdere propõe solução para os principais desafios do E-commerce

SÃO PAULO, 28 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Pesquisa da Digital 1to1 divulgada, em setembro, revelou os principais desafios do e-commerce europeu e mapeou os segmentos de B2B, D2C (segmento formado por indústrias, importadoras e distribuidores que vendem diretamente ao consumidor final), Grandes Marcas de Consumo e Empresas PurePlay.

Para as marcas B2B, os desafios incluem otimização de campanhas, otimização de Taxa de Conversão e internacionalização focada no B2B. Com relação a Grandes Marcas de Consumo, o foco está em melhorar o desempenho no marketing.

As marcas D2C enfrentam sua maior dor na potencialização da exportação para mercados europeus e americanos, tanto online quanto offline. Empresas PurePlay, com modelos de negócios exclusivamente digitais, lidam com as dificuldades da expansão internacional, a experiência do usuário, a Otimização de Taxa de Conversão e a automação.

A expansão global para lojas virtuais, D2C e e-commerces Pure Play que foram criados na Europa continua sendo uma barreira, mesmo dentro das fronteiras do continente europeu. Isto porque a simples tradução de uma plataforma para diferentes idiomas não é suficiente para atender a expectativas e desejos dos consumidores locais.

"A chave para romper esses desafios está na criação de um senso de pertencimento, uma experiência genuína e um contexto que faça sentido para os compradores locais", afirma Daniel Pisano, cofundador da Vurdere, plataforma brasileira de engajamento para e-commerce. "Precisamos criar uma conexão real com o consumidor moderno que busca experiências autênticas. Quando um comprador espanhol navega por uma marca francesa, ele espera ver não apenas uma tradução, mas conteúdo e experiências compartilhadas por pessoas de sua própria localidade ou perfil social", acrescenta.

A Vurdere personaliza as avaliações, cria uma espécie de rede social integrada à loja, o que amplia o efeito de rede com base na geolocalização das pessoas. Ao navegar em uma loja virtual, os compradores enxergam prioritariamente pessoas com os mesmos interesses e que estão na mesma região geográfica. "A Embelleze.eu é um portal de ecommerce em Portugal com entrega na Espanha e no site o conteúdo está disponível em três línguas. A nossa solução consegue personalizar a navegação para shoppers espanhóis prioritariamente com conteúdo e pessoas do mesmo país", explica.

Esse tipo de personalização gera confiança, cria uma conexão e encoraja os consumidores a se engajarem. "As barreiras entre os países desaparecem e o comprador sente que está interagindo com uma loja que fala sua língua, no sentido mais amplo da expressão", completa.

