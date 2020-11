Vuse anuncia parceria global com a premiada banda Rudimental

Na primeira ativação da Rudimental, a banda sai em busca de inspiração com a McLaren Racing, da qual a Vuse é uma parceira global. Reunindo dois colaboradores inspiradores dos mundos da música e do automobilismo, a Vuse deseja conectar e inspirar outras pessoas ao celebrar as paixões de sua marca. A ativação Rudimental x McLaren Racing será apresentada por meio de uma série de conteúdo em quatro partes, que terá a Rudimental visitando a sede da McLaren no Reino Unido e conhecendo os principais membros da equipe para encontrar inspiração para uma performance exclusiva que marcará o fim da temporada deste ano da Fórmula 1.

A série Rudimental x McLaren Racing nos leva a uma jornada de trabalho em equipe e colaboração. No episódio um, a Rudimental conhece o diretor técnico da McLaren, James Key, com foco no coração pulsante da equipe; o carro e seu desempenho. O segundo episódio analisa o poder do espírito de equipe com o CEO da McLaren, Zak Brown, e o diretor executivo de Pessoas e Cultura, Daniel Gallo, e o terceiro episódio mostra o diretor de produção, Piers Thynne, que acredita que o ambiente certo desempenha um papel importante quando se trata de criatividade e inspiração. E, finalmente, a série termina com uma apresentação exclusiva de 45 minutos do DJ da Rudimental que será transmitida ao vivo no final da temporada de Fórmula 1 de 2020, no fim de semana de 11 de dezembro no canal da marca no YouTube. A Rudimental se inspirará em sua experiência envolvente na McLaren para oferecer um desempenho eletrizante.

Locksmith da Rudimental diz: "Nosso objetivo é inspirar e reunir pessoas de todas as esferas da vida por meio da música que criamos. Nós nos divertimos muito e aprendemos muito na McLaren e é louco pensar quanta sinergia existe entre o mundo da música e do esporte quando se trata de inspiração!"

O conteúdo exclusivo faz parte de Routes of Inspiration, uma série virtual da Vype que explora como a inspiração chega aos profissionais do mundo criativo. Após o cancelamento de eventos de entretenimento ao vivo em todo o mundo, a série foi criada para oferecer aos artistas e fãs uma nova forma de conexão. Em 2021, a parceria da Vuse com a Rudimental continuará a se desenvolver por meio de ativações e performances que impulsionam mais inspiração e reconhecimento da marca global.

"Esta ativação especial com a Rudimental e a McLaren é uma grande mudança para Vuse, pois buscamos Charge Beyond e nos conectamos com nossos consumidores adultos em uma escala mais ampla, reunindo nossas parcerias entre música e esporte. Com lockdowns ainda acontecendo em todo o mundo, e o setor criativo lutando por causa disso, estamos felizes em poder fornecer aos fãs uma saída criativa onde eles podem encontrar inspiração em casa, além de desfrutar de uma apresentação exclusiva da Rudimental!" diz Elly Criticou, diretora da Categoria Vapour, BAT.

Mark Waller, diretor de vendas e marketing da McLaren Racing disse:"Foi um prazer colaborar com a Rudimental como parte da campanha 'Routes of Inspiration' da Vuse. Uma equipe de corrida de ponta precisa de velocidade, paixão e inovação, qualidades que também criam uma banda de sucesso global. Esta campanha e a nossa parceria com a Vuse continuam a ajudar a alimentar o nosso compromisso com a inovação, design e tecnologia avançada; todos juntos podem trazer momentos eletrizantes de inspiração.

"A Rudimental é uma banda britânica vencedora de vários prêmios, formada em 2010. A banda é formada pelos membros Piers Aggett, Amir Amor, Kesi Dryden e Locksmith. Nos últimos 10 anos, a Rudimental tem colaborado com nomes como Rita Ora, Ed Sheeran e Anne-Marie e seu single, 'Waiting All Night'ft. Ella Eyre, ganhou o BRIT Award de Melhor Single Britânico em 2014. Seu single nº 1 no Reino Unido, 'These Days' ft. Macklemore, Jess Glynne & Dan Caplen, também foi a música mais vendida do Reino Unido em 2018 e já acumulou mais de 1 bilhão de streams em todo o mundo.

A série será transmitida no canal mundial da Vype no YouTube a partir de 27 de novembro, com o episódio final apresentando a performance Rudimental ao vivo no dia 11 de dezembro.. Você pode conferir aqui: Vype YouTube

A marca Vuse, também conhecida como Vype em alguns países, é um dispositivo de vaporização líder e faz parte de um portfólio de produtos da nova categoria, combinando conhecimento de última geração com tecnologia inovadora para oferecer aos consumidores de nicotina adultos alternativas aos produtos de tabaco tradicionais.

Sobre a BAT: A BAT é uma empresa líder de bens de consumo de várias categorias com o objetivo de construir Um Amanhã Melhor, reduzindo o impacto de seus negócios na saúde, oferecendo mais opções de produtos agradáveis e menos arriscados para os consumidores. A BAT encoraja aqueles que continuam a fumar a mudar completamente para alternativas cientificamente comprovadas e de risco reduzido. A ambição da BAT é ter 50 milhões de consumidores de seus produtos não-combustíveis até 2030. A BAT emprega mais de 53.000 pessoas e opera em mais de 180 países, com fábricas em 43.

Sobre a McLaren Racing: A McLaren Racing foi fundada pelo piloto de corrida Bruce McLaren ,da Nova Zelândia, em 1963. A equipe participou de sua primeira corrida de Fórmula 1 em 1966, e desde então a McLaren ganhou 20 campeonatos mundiais de Fórmula 1, mais de 180 Grandes Prêmios de Fórmula 1, o 24 horas de Le Mans em sua primeira tentativa e três vezes as 500 milhas de Indianápolis . A McLaren Racing compete no Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA 2020 com Lando Norris e Carlos Sainz, e na IndyCar Series nos EUA com Oliver Askew e Pato O'Ward.

