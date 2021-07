Vuse se convierte en la primera marca mundial de vapeo neutro en carbon

Kingsley Wheaton, director de marketing de BAT, ha declarado: "Estoy orgulloso de la forma en que Vuse está desempeñando su papel en la consecución de Un Mañana Mejor al reducir su impacto en el medio ambiente.

"Vuse es una marca líder mundial con una escala cada vez mayor, que nos permite impulsar la eficiencia y la eficacia de la cadena de suministro global. Estoy encantado de que, en Vuse, estemos demostrando el tipo de comportamiento resuelto que se espera de las marcas líderes del mundo. Este compromiso contribuirá a que nuestra visión de Un Mañana Mejor se haga realidad".

Notas a los redactores

La neutralidad de carbono de Vuse fue certificada por el socio de sostenibilidad de BAT, Vertis, en mayo de 2021 como un logro de la primera marca de vapeo global y una contribución significativa a los ambiciosos objetivos climáticos de BAT, incluyendo la neutralidad de carbono en sus propias operaciones para 2030. El logro se basa en los sólidos fundamentos ESG de BAT, que están profundamente arraigados en su negocio, su gente y su cultura. Solo en 2020, BAT logró una reducción del 30,9% en las emisiones de sus operaciones, contribuyendo a una reducción del 37,4% en comparación con la línea de base de 2017. En marzo de 2021, BAT anunció una nueva ambición de ser neutral en carbono en toda su cadena de valor para 2050, lo que representa alrededor del 90% de su huella de carbono total.

El estado de neutralidad de carbono de Vuse, y la ambición de aumentar el transporte marítimo, es parte de una ambición mayor para convertirse en una marca de vapeo ambientalmente sostenible con iniciativas que incluyen:

Un plan global de recogida de dispositivos y vainas: a través de la campaña Drop the Pod de BAT, se recogieron aproximadamente 200.000 vainas desde el inicio del piloto en 2020

a través de la campaña de BAT, se recogieron aproximadamente 200.000 vainas desde el inicio del piloto en 2020 Reducir los plásticos de un solo uso de los envases: Cut the Wrap ha ahorrado 100 toneladas de plástico, o el equivalente a cuatro millones de botellas de plástico en 2020[3].

BAT ha reducido su consumo de carbono en un 30% en el último año[4]. Ha reducido su huella de carbono en:

Mejorar la eficiencia energética de las fábricas mediante la modernización de los equipos más eficientes y de menor impacto.

de las fábricas mediante la modernización de los equipos más eficientes y de menor impacto. Aumentar el uso de energías renovables mediante la compra de energía renovable y la generación de energía in situ. La energía solar in situ se utiliza en fábricas de ocho países y este año están previstas dos nuevas instalaciones.

mediante la compra de energía renovable y la generación de energía in situ. La energía solar in situ se utiliza en fábricas de ocho países y este año están previstas dos nuevas instalaciones. Impulsar la certificación externa de neutralidad de carbono: tres de los principales centros de BAT están pasando por la certificación externa de neutralidad de carbono.

BAT está comprometida con su propósito de construir A BetterTomorrow™ reduciendo el impacto de su negocio en la salud mediante el suministro de una gama de productos agradables y con menos riesgo*.

Los esfuerzos y el compromiso de BAT en materia de sostenibilidad han recibido notables reconocimientos independientes. Entre ellos se encuentran la inclusión en los Índices de Sostenibilidad Dow Jones durante 19 años consecutivos (la única empresa tabacalera que figurará en el prestigioso Índice Mundial en 2020), una calificación MSCI de BBB y el estatus de CDP Lista A para el cambio climático.

La neutralidad de carbono de Vuse forma parte de las ambiciones generales de reducción de carbono de BAT y ha sido validada de forma independiente por Vertis basándose en los datos de la evaluación del ciclo de vida del producto proporcionados por un tercero independiente. El viaje de hoy por el Támesis ha sido neutro en carbono.

Acerca de BAT

BAT es una empresa líder en bienes de consumo de varias categorías con el propósito de construir Un Mañana Mejor reduciendo el impacto de su negocio en la salud mediante la oferta de una mayor variedad de productos agradables y con menos riesgo para los consumidores adultos. La empresa sigue teniendo claro que los cigarrillos combustibles suponen graves riesgos para la salud, y que la única forma de evitarlos es no empezar o dejar de fumar. BAT anima a quienes, de otro modo, seguirían fumando, a cambiar por completo a alternativas de riesgo reducido científicamente probadas*. Para conseguirlo, BAT se está transformando en un negocio de productos de consumo multicategoría verdaderamente centrado en el consumidor. BAT emplea a más de 53.000 personas y opera en más de 180 países, con 11 millones de puntos de venta y 45 fábricas en 43 mercados. La cartera estratégica de la empresa se compone de sus marcas de cigarrillos globales y de una creciente gama de productos de tabaco y nicotina de nueva categoría de riesgo reducido* y de productos de tabaco no combustibles tradicionales. Entre ellos se encuentran el vapor, los productos para calentar el tabaco, los productos orales modernos, incluidas las bolsitas de nicotina sin tabaco, así como los productos orales tradicionales, como el snus y el rapé húmedo. En 2020, tuvimos 13,5 millones de consumidores de nuestros productos no combustibles, un aumento de 3 millones respecto al año anterior. El Grupo BAT generó unos ingresos de 25.800 millones de libras en 2020 y un beneficio de las operaciones de 9.900 millones de libras.

*Basado en el peso de la evidencia y asumiendo un cambio completo de fumar cigarrillos. Estos productos no están exentos de riesgos y son adictivos.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene ciertas declaraciones de futuro, incluidas las declaraciones "prospectivas" realizadas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Estas declaraciones se realizan a menudo, pero no siempre, mediante el uso de palabras o frases como "creer", "anticipar", "podría", "podrá", "debería", "pretender", "planear", "potencial", "predecir", "esperar", "estimar", "proyectar", "posicionarse", "estrategia", "perspectiva", "objetivo" y expresiones similares. Entre ellas se incluyen las declaraciones relativas a nuestra ambición de clientes, los objetivos de ingresos de las Nuevas Categorías y nuestros objetivos de ESG.

Todas estas declaraciones prospectivas implican estimaciones y suposiciones que están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores. Se considera que las expectativas reflejadas en este comunicado son razonables, pero pueden verse afectadas por una amplia gama de variables que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los previstos actualmente. Una revisión de las razones por las que los resultados y desarrollos reales pueden diferir materialmente de las expectativas reveladas o implícitas en las declaraciones prospectivas puede encontrarse consultando la información contenida bajo "Declaraciones prospectivas" y "Principales riesgos del Grupo" en el Informe Anual de 2020 y el Formulario 20-F de British American Tobacco p.l.c. (BAT).

Puede encontrar información adicional sobre estos y otros factores en los documentos presentados por BAT ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos ("SEC"), incluyendo el Informe Anual en el Formulario 20-F y los Informes Actuales en el Formulario 6-K, que pueden obtenerse gratuitamente en la página web de la SEC, http://www.sec.gov y los Informes Anuales de BAT, que pueden obtenerse gratuitamente en la página web de British American Tobacco www.bat.com.

Los resultados pasados no son una guía de los resultados futuros y las personas que necesiten asesoramiento deben consultar a un asesor financiero independiente. Las declaraciones prospectivas reflejan el conocimiento y la información disponible en la fecha de preparación de este comunicado y BAT no asume ninguna obligación de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros. Se advierte a los lectores que no deben confiar indebidamente en dichas declaraciones prospectivas.

[1] Basado en las previsiones de ventas internas de ePod, ePen, eTank mini, dispositivos Alto y consumibles (calculadas en marzo de 2021) para 12 meses a partir de abril de 2021

[2] Vuse aspira a que el 80% de los envíos internacionales se transporten por mar a finales de 2022.

[3] El ahorro de plástico por año se calculó a partir de los volúmenes de ventas globales de 2020 y la comparación de las botellas de plástico se basó en un peso de botella de 22,9 g, peso representativo de las botellas de refresco de 500 ml disponibles en el mercado (mayo de 2020). Los resultados han sido verificados por un organismo independiente.

[4] BAT_ESG_Report_2020.pdf página 125

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1579750/BAT_Vuse_Thames_Cruise.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1579749/BAT_Vuse_Thames_Carbon_Neutral_Vape.jpg

SOURCE BAT