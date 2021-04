VVDN annonce la disparition prématurée de son cofondateur et PDG, Bhupender Saharan

Puneet Agarwal devient le nouveau PDG

GURUGRAM, Inde, 29 avril 2021 /PRNewswire/ -- C'est avec une grande tristesse et le cœur lourd que nous annonçons la disparition de notre estimé cofondateur et PDG, Bhupender Saharan (« Bhupi »). Bhupi est décédé dans un accident tragique dans la nuit du 22 avril 2021. Visionnaire, Bhupi était un entrepreneur accompli et un être humain incroyable. Il n'était pas seulement le cofondateur mais également le visage, l'inspiration et la voix de VVDN. On se souviendra de Bhupi, de son amour et de son dévouement envers VVDN. Il nous manquera beaucoup. Son éthique de travail exceptionnelle, son engagement à long terme envers les clients, les partenaires et les fournisseurs, son désir inébranlable de toujours agir de manière appropriée et la conviction que son équipe faisait partie intégrante de son succès personnel et de celui de l'entreprise ont fait de lui un homme unique en son genre. Au nom de notre conseil d'administration, de l'équipe fondatrice et des employés, nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille de Bhupi.