VVDN annonce un logiciel IP 5G pour la carte accélératrice Xilinx T1 Telco

La solution améliore l'efficacité des plateformes en accélérant le déploiement de réseaux 5G grâce à des caractéristiques de premier rang en matière d'IP, d'O-RAN Fronthaul et de déchargement de la couche L1

La solution offre une performance dix fois plus élevée par rapport aux solutions logicielles (plus de 20 fois plus d'économies de coûts)

Fiabilité digne du nom Telco

SAN JOSE, Californie, 16 septembre 2020 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, tirant parti de son expertise complète en ingénierie et fabrication de produits, est sur le point de simplifier et d'accélérer les réseaux 5G en intégrant son logiciel à la carte accélératrice T1 Telco annoncée aujourd'hui par Xilinx Inc.

VVDN soutient la carte Xilinx T1, une carte PCIe multifonctionnelle et petit format capable d'accomplir les tâches liées à l'O-RAN fronthaul et d'accélérer la couche L1 de l'interface 5G NR, et qui n'utilise qu'une seule fente PCIe. Grâce à ses capacités de déchargement avancées, la carte Xilinx T1 réduit considérablement le nombre de cœurs requis par le processeur dans un système virtualisé.

VVDN a mis au point les IP liés à l'O-RAN Fronthaul (basés sur la puce MPSoC ZU19EG) et aux fonctions de codage du canal 5G NR (basés sur la puce RFSoC ZU21DR). Ceux-ci peuvent être déchargés vers la carte T1, qui est conçue pour accélérer l'O-DU.

Le modèle de déchargement de la couche L1 proposé par VVDN est doté d'APIs basées sur le standard BBDEV. Celles-ci sont capables d'interagir facilement avec une pile logicielle 5G L1 conforme.

L'O-RAN fronthaul de VVDN est basé sur la spécification 7-2x et est doté d'interfaces 2x25G Ethernet/eCPRI ainsi que d'APIs basés sur le standard DPDK, capables d'interagir avec une pile logicielle 5G L1 conforme.

Grâce à cette convergence d'IP logiciels et de composants physiques, VVDN compte offrir les avantages suivants :

Simplicité de la conception de l'interface

Extensibilité du réseau de transport

Interopérabilité

Simplification de l'UR-O

Cadre de logiciels fondé sur les normes de l'industrie

Réduction des dépenses en capital et de la latence

Saurav Gupta, vice-président des ventes (Amérique du Nord) de VVDN Technologies, a déclaré : « VVDN a investi des sommes importantes dans les solutions 5G. L'entreprise s'est engagée à simplifier les défis posés par la latence et la consommation d'énergie pour ses clients. En combinant la carte T1 de Xilinx avec nos IP, nous faisons un pas en avant qui devrait mener à des infrastructures 5G efficaces. Nous proposons des IP et des services d'ingénierie personnalisés qui appuieront la carte accélératrice T1 Telco de Xilinx en ce qui a trait à l'O-RAN Fronthaul et au déchargement de la couche L1. »

Dan Mansur, vice-président de la division Wired and Wireless Group chez Xilinx, a ajouté : « L'O-RAN a concrétisé son potentiel et fournit une plateforme sur laquelle nous pouvons interagir avec des partenaires de l'écosystème comme VVDN pour proposer la plus grande gamme possible de solutions 5G. La carte T1 de Xilinxavec, dotée de portes programmables FPGA basées sur les puces MPSoC et RFSoC, ainsi que les solutions IP de VVDN liées au traitement de la bande de base 5G, ont été conçues pour grandement réduire les coûts et la consommation énergétique. Il s'agit d'un avantage essentiel pour faire progresser l'infrastructure 5G à l'échelle mondiale. »

À propos de VVDN Technologies :

VVDN est une entreprise de premier rang spécialisée dans l'ingénierie et la fabrication de produits. Elle est axée sur la conception et la fabrication de produits de bout en bout sur plusieurs marchés verticaux technologiques (5G, centre de données, vision, réseau, Wi-Fi, IdO, défense, cloud et applications). Le siège social indien de VVDN est situé au Global Innovation Park, à Manesar, et son siège social nord-américain se trouve à San Jose, en Californie, aux États-Unis. VVDN dessert une clientèle mondiale dans plusieurs régions, dont les États-Unis, le Canada, l'Europe, l'Inde, le Vietnam, la Corée et le Japon.

